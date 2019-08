La Glorieta

Nadie se salva. Habrá que preguntarle al alcalde Jesús Estrada Ferreiro cómo le va a hacer para que los morosos del predial se pongan al corriente. A los habitantes del complejo residencial La Primavera los amagó con que, si no se ponían al corriente, les dejaría de brindar el servicio de recolección de basura. Vamos a ver cómo le va a hacer para que los diversos entes de Gobierno paguen las cantidades millonarias que adeudan, como el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife), ya que debe más de 9 millones de pesos, de acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado tras las revisiones a las finanzas del sector educativo. Además, el dictamen de este ente de la Secretaría de Educación Pública arrojó que el Isife pagó 377 mil 645 en la construcción de un laboratorio, talleres y una subestación eléctrica en la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, en La Cruz de Elota, pero los trabajos no se realizaron. Habrá que ver cómo se coordina el Ayuntamiento para que paguen la gran deuda antes de que el Isife desaparezca, ya que aún está en incertidumbre si la dependencia continuará o desaparecerá, pero todo indica que será lo último, ya que el dinero para infraestructura se entregará directamente a las escuelas, sin intermediarios.

Se cobran a lo chino. Tal parece que a los concesionarios de la ruta de Aguaruto no les pareció suficiente el incremento de un peso al costo del pasaje, ya que cobran 12 pesos y 50 centavos más de la tarifa establecida. Además, el servicio no es de primera, de acuerdo con usuarios, que aseguran que hay conductores que manejan a exceso de velocidad y otros hasta fuman. Hace falta que el director de Vialidad y Transporte, Feliciano Valle, esté más al pendiente de los problemas que sufren los usuarios al subirse a un camión; además de que les dé cursos de buenos modales. Sin embargo, ¡vaya casualidad que desde que aumentó el pasaje no ha salido a dar la cara ante las diversas quejas de los usuarios!

Sin entender. A pesar de que hace unos días se aprobó el dictamen de la reforma a la fracción octava del artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por el Congreso del Estado, en donde los padres y los tutores deben evitar castigar a los menores con golpes, pese a esto, padres de familia han manifestado estar en desacuerdo con esta ley, ya que aseguran que el Gobierno no les va a decir cómo educar a sus hijos, pues no son nadie ni les deben nada, entonces ¿cómo les exijan algo? Debido a esto, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Culiacán ha exhortado a que sean más comprensivos y entiendan que la manera de educar a sus hijos no es con golpes, sino mediante el diálogo, pero los tutores se niegan a entender la situación. ¿Será que tendrán que estar castigando a los padres de familia debido a que se niegan a aceptar lo que la ley dispone?

No sirve de nada. Después de todas las molestias de los automovilistas por el cruce peatonal que se instaló frente al parque acuático en el Paseo Niños Héroes, se sigue observando cómo pasan sin respetar a los peatones, pues se supone que con el cruce ya ni se iba a batallar en cruzar la importante rúa, pero no fue así, ya que los conductores no se detienen a ceder el paso. En este punto duró muy poco el gusto de tener una educadora vial, pues ayer ya no se encontraba ningún elemento de Tránsito, por lo que los automovilistas sin pena ni gloria volvieron a ser los amos y señores. Cuánta desconformidad seguirán ocasionando los cruces peatonales, pues el alcalde Jesús Estrada Ferreiro aseguró que se construirán alrededor de treinta, sin importar lo que cuesten y lo que la gente piense, ya que se tienen que acostumbrar a respetar los señalamientos viales, y los cruces peatonales no serán la excepción.