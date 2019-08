Sin servicio. Tras varios avisos, Jesús Estrada Ferreiro cumplió con su amenaza de cancelar el servicio de recolección de basura al interior del conjunto residencial La Primavera porque, según él, prestarlo dentro de una privada bajo el régimen de condominios es una ilegalidad que por muchos años cometió el Gobierno de Culiacán, pero durante su Administración eso se terminó. Incluso el mismo presidente municipal reconoció que los residentes de La Primavera le ofrecieron un pago por 700 mil pesos y la donación de un camión recolector para que fuera utilizado por trabajadores del Ayuntamiento, pero estas propuestas fueron rechazadas por él. Este conflicto inició cuando Estrada Ferreiro dio a conocer que entre todos los morosos de La Primavera adeudan alrededor de 50 millones de pesos en impuesto predial. Y el presidente municipal está decidido a cancelar el servicio en todas las privadas de la ciudad porque, según él, es violatorio a la ley.

Apareció. Para quienes pensaban que el partido Morena, que no tiene dirigencia estatal, no cuenta con oficinas oficiales del Comité Directivo Estatal en Sinaloa, resulta que sí hay un lugar de operaciones, y este se encuentra por la avenida Nicolás Bravo, número 1515, en la colonia Industrial Bravo, en donde tienen desde el pasado 28 de junio. La sede de Morena en la capital sinaloense tiene personal. Al frente está el delegado de Administración y Finanzas, Tomás Aguayo Acosta, quien se quedó como responsable de todo tras la salida de Raúl de Jesús Elenes Angulo, actual comisionado nacional de pesca, quien todavía aparece en el portal web del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Los trabajadores de Morena se dicen extrañados de que los diputados locales desconozcan que el partido tiene oficinas, porque les enviaron una notificación por medio de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado sobre su nueva dirección. Lo único que les falta es un delegado estatal y un secretario general, y renovar el comité.

Vieja estrategia. Al diputado local por Morena Pedro Villegas Lobo no le queda más que aplicar la vieja y confiable estrategia de la cuarta transformación para lograr ver su iniciativa de los estacionamientos públicos dictaminada. Por medio de redes sociales, el legislador creó un evento de Facebook para convocar a todos los ciudadanos a manifestarse en el Congreso del Estado el próximo 1 de octubre a las 09:00 horas, día de la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo. La convocatoria ya cuenta con 123 interesados y 73 asistentes, así como diversos comentarios de personas que reprueban el cobro por uso del estacionamientos en plazas comerciales. La realidad es que la dictaminación de esta ley no se ve pronta ni de fácil proceso, porque la presidenta de la Comisión de Planeación, Karla Montero Alatorre, ya le puso tache a la iniciativa; y los gerentes de plazas comerciales y dirigentes empresariales también. Los acuerdos o negociaciones políticas no es lo fuerte de Pedro Lobo, ni tampoco del partido que representa; sin embargo, tiene fanáticos que lo apoyan y a quienes les deberá el cumplimiento de su promesa, catalogada por mucho como populista. La iniciativa tiene más personas en contra que a favor.

Elección. Faltan cinco días para la elección del nuevo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, y el proceso de organización llegó a la etapa del reparto de la papelería. Ayer, representantes de los candidatos e integrantes del órgano estatal auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, presidida por Jesús Enrique Hernández Chávez; y el presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Valdés Palazuelos, recibieron el material que se repartirá en los 18 municipios para la jornada electiva interna, para que todos los militantes reafiliados puedan emitir su voto a favor del nuevo líder priista, entre tres opciones: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Lorena Piñón Rivera y Alejandro Moreno Cárdenas.