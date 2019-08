Operatividad. Mucho se ha dicho y escrito sobre la inoperatividad del partido Morena en Sinaloa, incluso desde antes de la elección del 1 de julio del 2018 se veía poco trabajo del instituto político, y sus candidatos prácticamente no hicieron campaña, pero ganaron casi todos por el tsunami provocado por Andrés Manuel López Obrador. Luego de la efervescencia por el arrollador triunfo electoral, todos los legisladores y los alcaldes electos prácticamente le dieron la espalda al partido, se olvidaron de su existencia y ni se volvieron a pasar por las oficinas del Comité Directivo Estatal; y como Raúl de Jesús Elenes Angulo fue designado como comisionado nacional de Acuacultura y Pesca por Andrés Manuel López Obrador en uno de sus mítines de campaña, cuando se consumó la victoria, comenzó a trabajar para asumir su nuevo encargo cinco meses antes del inicio de la Administración federal. Desde entonces, sin un dirigente estatal ni estructura partidista, Tomás Aguayo Acosta, delegado de Finanzas del Comité Directivo Estatal, se quedó al frente del partido en Sinaloa, pero toda la administración se centralizó en el Comité Ejecutivo Nacional, las prerrogativas se transfieren a las cuentas bancarias del instituto político, pero todas las compras o pagos se autorizan en la Ciudad de México. De acuerdo con fuentes al interior de Morena, la próxima semana vendrá una persona del CEN para aclarar todo lo que está pasando en Sinaloa entre los morenistas; y en los próximos días se publicará la convocatoria para elegir al nuevo dirigente estatal y comenzar a armar la estructura. Son muchos los nombres que se barajan, pero ninguno ha logrado el consenso de todos los grupos.

Prerrogativas. Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende repartir una bolsa millonaria superior a los 5 mil millones de pesos entre los siete partidos políticos para el año 2020, que es más grande que la ejercida para este año, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los partidos devolver la mitad de los recursos que el INE planea entregarles como financiamiento para el próximo año, porque eso va en contra de sus políticas de austeridad; e hizo un llamado a los dirigentes partidistas para que reduzcan sus gastos y devuelvan el dinero a la hacienda pública. Esto fue revirado por los dirigentes estatales del PRI y del PRD, porque, de acuerdo con Jesús Valdés Palazuelos, esa intención de López Obrador pretende desaparecer a los partidos políticos, porque el único que recibe prerrogativas suficientes para operar es Morena, debido a que fue el máximo ganador de la elección pasada, pero ni siquiera tienen dirigente y no gastan en nada los recursos que reciben; sin embargo, en el caso del tricolor, dijo que apenas tiene recursos para pagar la nómina del Comité Directivo Estatal. En el mismo sentido se manifestó Audómar Ahumada Quintero, quien advirtió que al reducir los recursos públicos obligará a los partidos a buscar apoyo de empresas, lo que haría peligroso que estas influyeran en las decisiones de los institutos políticos y del Gobierno. Para reducir el financiamiento público a los partidos es necesaria una reforma electoral.

Sin responder. Terminó el plazo para que respondieran los seis diputados locales de Morena que fueron notificados por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido de un proceso en su contra por haber votado en contra de los matrimonios igualitarios. En el caso particular de la guasavense Flora Isela Miranda Leal, dijo que ella no respondió a la notificación por considerar que la acusación en su contra es indebida y va en contra de sus derechos políticos y de la libertad de decisión y legislación; aunque reconoció que está preocupada por la afectación que esto le pueda generar a su carrera política dentro del partido.

Nueva pelea. Quien agarró nuevo rival para pelear es el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien arremetió en contra del presidente de Codesin de la zona centro, José Luis Sandoval, quien declaró que se han perdido inversiones por la decisión de Estrada Ferreiro de no otorgar los Ceprofies, a lo que el alcalde le preguntó que para qué abre la boca, si ya sabe que esa prestación está prohibida en Culiacán, y le advirtió que se está metiendo en problemas con el Ayuntamiento de Culiacán por dar este tipo de opiniones. Y aunque hay una ley que establece las Ceprofies, Jesús Estrada aseguró que él obedece a la Constitución, por lo que no importa cuántas leyes haya, no lo van a obligar a hacer cosas que no están permitidas.