Juicios. Cinco de los seis diputados locales de Morena respondieron a la notificación que les hizo la Comisión de Honestidad y Justicia del partido al procedimiento de juicio en su contra por haber votado en contra del dictamen que buscaba legalizar los matrimonios igualitarios en Sinaloa. Hay sentimientos encontrados entre los legisladores enjuiciados porque no quieren ser expulsados de Morena, y que son de los fundadores del partido en Sinaloa, como Jesús Palestino Carrera, Rosa Inés López Castro y Apolinar García Carrera. En el caso de García Carrera, dijo que su respuesta consistió en dejar en claro que no concuerda con las acciones sancionadoras que está llevando a cabo el partido por tener opiniones diferentes a las de la mayoría del grupo parlamentario. En lo que coinciden los legisladores es en que Morena siempre se había caracterizado por priorizar la libertad y el respeto de las ideas de sus militantes, pero ahora pretende sancionar a alguien que piensa y vota diferente que sus compañeros. La única de los seis diputados que decidió no responder la notificación fue Rosa Isela Miranda Leal por considerar que tiene libertad de voto, y defiende sus derechos políticos.

Divisiones. Conforme avanzan los días, crece la disputa interna en Morena por la dirigencia estatal del partido, porque son muchos, especialmente los legisladores, quienes se sienten con derecho y fortaleza de ser ellos quienes dirijan los rumbos del instituto político, aunque muchos de ellos no tengan experiencia política para dirigir un partido. La próxima semana vendrán funcionarios del Comité Ejecutivo Nacional para poner orden y preparar la convocatoria para la elección del Comité Directivo Estatal.

Priismo. El priismo sinaloense se prepara para elegir a su próxima dirigencia nacional, para lo cual se comenzó a repartir todo el material que será utilizado en la jornada del domingo entrante, que iniciará a las 08:00 y terminará a las 17:00 horas (horario de Sinaloa). El Órgano Auxiliar Estatal de la Comisión Estatal de Procesos Internos, presidido por Jesús Enrique Hernández Chávez, instalará 229 mesas receptoras del voto de tipo básica, y 19 de tipo contigua, para que toda la militancia pueda ejercer su voto. Debido a la poca cantidad de casillas para votar, se estima un alto abstencionismo, de hasta el 70 por ciento. Para muchos priistas, la jornada del domingo será mero trámite, porque la cargada está a favor de Alejandro Moreno, conocido como Alito, quien se perfila para ganar la dirigencia nacional del PRI.

Preparativos. Y hablando de la renovación de dirigencias partidistas, en el Partido Acción Nacional se preparan para el cambio del Comité Directivo Estatal, que estará a cargo de Juan Carlos Estrada Vega, como presidente, e Ivanovich Gastélum, como secretario general, quienes asumirán los cargos el lunes 19 de agosto. La actual dirigencia, encabezada por Sebastián Zamudio, prepara la entrega-recepción, y se espera que el PAN inicie un nuevo camino para recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecerse para el proceso electoral del 2021, cuando se habrá de elegir al próximo gobernador, alcaldes, diputados locales y legisladores federales. Es mucho lo que está en juego, por lo que el reto es mayúsculo para Juan Carlos Estrada.

Conflicto. Donde la situación está que arde es en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa (Cecyte), donde un grupo de profesores denunciaron casos de nepotismo e irregularidades en la gestión de Hilda Rosario Báez Sañudo. La molestia de los maestros es que fueron despedidos, y en su lugar contrataron a personas que no cuentan ni con la evaluación del Servicio Profesional Docente ni con la capacidad para impartir clases; y que la directora general ha operado la creación de un nuevo sindicato de trabajadores, que se consolidó en solo cuatro días, con chantajes y amenazas. Báez Sañudo desmintió todas las acusaciones, y dejó en claro que ha actuado apegándose a la nueva reforma educativa, que le exige respetar las posiciones de los resultados del Servicio Profesional Docente, contratando a quienes se encuentren en los primeros lugares, y muchos de estos están por encima de los profesores demandantes; y tampoco ha influido en la formación del sindicato.