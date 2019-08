Ya enfadó el mismo discurso. El discurso del comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, ya no causa gracia en los campos pesqueros porque, mientras dice que los apoyos serán directo a cada beneficiario, lo cierto es que cada vez son menos los que dan. De acuerdo con algunos líderes, el funcionario federal los ha prejuzgado y, sin razón, dice que son corruptos, cuando no conoce el trabajo que han realizado y que son parejos, porque si se consigue un peso se reparte entre todos; no como ahora, que si antes había 100 beneficiarios de un programa, ahora son 30. Ayer el funcionario federal presumió que el programa Bienpesca se entregaría por primera vez en la historia, cuando pescadores de Eldorado dijeron que tenía años, pero antes era Propesca y solo le cambiaron el nombre y le aumentaron 200 pesos. El evento en el campo pesquero Las Arenitas, de la sindicatura Eldorado, al cual también acudió el senador Rocha Moya y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, fue deslucido, acudieron pocas personas; además, Elenes Angulo y el alcalde llegaron con 40 minutos de retraso, mientras que la gente ya no soportaba el calor y fastidio porque habían llegado tres horas antes. Los pescadores lo que desean es que les bajen el precio del diésel y gasolina, y que les den motores marinos, pero esto todo indica que está muy difícil que se haga realidad.

Sigue negando casos. Quienes tienen toda la intención de ocultar los robos de las escuelas a la opinión pública son el secretario Cristóbal Castañeda Camarillo y el titular de la Sepyc, Juan Alfonso Mejía, y es que directores ya dieron los reportes a las autoridades y hasta pusieron las denuncias correspondientes al ser cuestionados sobre este tema. Ambos funcionarios solo atinan a decir que han sido muy pocos los planteles afectados y que no traen la cifra a la mano. Lo cierto es que en estas vacaciones han robado escuelas ubicadas en sectores muy poblados de la ciudad; pero, pese a haber denuncia formales, no aparecen en las estadísticas ni de Camarillo ni de Mejía. Recuerden que no por el hecho de ocultar las cosas quiere decir que estas no existieron.

Las quejas no le preocupan al alcalde. Que no tiene nada que temer, dijo el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, por las denuncias en su contra y otros dos alcaldes que antepondrá la Asociación de Periodistas de Sinaloa. Las denuncias son por agresiones verbales en contra de los comunicadores. En esta ocasión sin exaltarse, como es su costumbre, el alcalde dijo que los inconformes están en su derecho de denunciarlo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero dijo que eso no le preocupa. Volvió a repetir que los medios de comunicación sacan más notas en su contra que favorables. Por lo pronto, la intención de los comunicadores de ir a quejarse ante la Comisión para parar los abusos de los alcaldes de Culiacán, Ahome y Mazatlán sigue en pie. La cita es el próximo sábado. Se invita a los reporteros y sus familias a ir a protestar afuera de la CEDH.

Promesas incumplidas. Vecinos del sector Valle Alto manifestaron su rechazo con el paso del tren por el sector, el cual ya ha cobrado la vida de varios automovilistas. Y es que solo han quedado en promesas de alcaldes y exgobernadores de exigir a Ferromex que haga pasos seguros y que instale plumas. De acuerdo con funcionarios estatales, la empresa ferroviaria se niega a invertir en las plumas, así como en mejorar la fachada de sus instalaciones, las cuales están en un sector céntrico y dan mala imagen. Y es que es muy fácil decir que el tren no es responsable de los accidentes cuando en algunos sectores no pita y no se ve de lejos, siendo el caso de un cruce de Valle Alto. Sería diferente si en vez de culpar solo a los ciudadanos se realizaran las investigaciones correspondientes de los percances, y si el conductor del tren actuó de forma negligente, se le fincaran responsabilidades. Lo cierto es que las autoridades ya deben sacar las vías de la ciudad porque son un riesgo para miles de personas.