La Glorieta

Sin organización en Morena. Desde el pasado mes de noviembre, Raúl Elenes Angulo renunció a la presidencia de Morena en Sinaloa; sin embargo, desde entonces no han nombrado a un nuevo dirigente, y él sigue apareciendo como representante, pero es un problema del Comité Nacional. El funcionario asegura que no tiene ninguna militancia partidista, y ojalá que esto sea verdad, porque el puesto que ostenta es para que entregue recursos a la ciudadanía, sin importar la condición política de los necesitados. La única duda que existe en muchos militantes de Morena en Sinaloa es saber quién se está gastando el jugoso presupuesto de este partido, porque para mediar los conflictos no hay nadie; tampoco hay gestión social, por lo que el presupuesto del movimiento en Sinaloa debe estar intacto.

Fuertes declaraciones. El que una figura tan importante en el interior del PRI como lo es Francisco Labastida Ochoa califique a Enrique Peña Nieto como el peor presidente de la historia de México son palabras mayores. Otra cosa sería si los priistas en su momento hubieran señalado y acusado las cosas que Peña Nieto u otros priistas estaban haciendo; pero lo callaron. Ahora, el PRI está en plena renovación, pero la duda es qué promesas va a hacer para recuperar la confianza del electorado. Las pugnas y los conflictos que hay en el interior no dejan avanzar, sobre todo que ya se acercan las elecciones para gobernador y se empiezan a asomar y a levantar la mano los que siempre han vivido del erario público.

Sin dar datos. La Fiscalía General de Justicia del Estado sigue empeñada en no dar a conocer datos del número de personas halladas en las fosas clandestinas. Si se le pregunta al fiscal Juan José Ríos Estavillo, dice que no trae esos datos a la mano, aunque se compromete a darlos; pero, tras su promesa, desaparece por semanas. Vía acceso a la información también se niegan a dar la información completa y alegan que no tienen por qué tener registro de los municipios en los que se encontraron las fosas. ¿Qué es lo que hay detrás de este tema?, esa es la interrogante que muchas personas se hacen.

Siguen los problemas. Aunque grite, llore o patalee, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, nomás no puede con los servicios públicos. Tanto en sectores de esta ciudad capital, como en rancherías y sindicaturas, las quejas son las mismas: mal servicio de recolección de basura y que están a oscuras. Lo más grave de esta situación es que en zonas como Prados del Sol, que es donde se han registrado más robos a casa habitación en lo que va del año y también se han presentado casos de robo de vehículos, hay sectores que están en penumbras. Ojalá que el alcalde en vez de seguir gritando y peleando con todo el que se encuentra a su paso le ponga más empeño a ver cómo puede solucionar estos problemas para que las familias tengan mejor calidad de vida.

Arranca el programa. Hoy inicia la entrega del programa Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos. Ojalá que el sistema funcione de manera correcta para evitar largas filas en los centros de canje. También se invita a los padres de familia que tengan paciencia, pues hay centros de canje en las colonias cercanas a sus casas, en donde la calidad de los uniformes es buena; además, antes de acudir por el uniforme es importante revisar en la página de internet de Gobierno del Estado si los datos de sus hijos están bien. Este día es importante, porque además de que arranca este programa, que ayuda mucho en el bolsillo de las familias, también activa al sector comercial. Son muchos los empresarios que están esperando este día para que vuelva la vida a sus negocios.