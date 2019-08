Autorización. En reiteradas ocasiones, los regidores del cabildo de Culiacán se han molestado y reclamado durante las sesiones, porque los asuntos que son sometidos a votación no les son informado con anticipación, y prácticamente se enteran durante las sesiones de qué se trata, por lo que terminan aprobando algo sin haber sido analizado por ellos. Ayer volvió a suceder con una solicitud para adquirir cinco predios para concluir con la construcción del bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, que conectará a Villas del Río con la carretera a Culiacancito, en el sector Bacurimí. Y aunque el Ayuntamiento se encargará de todo el tema legal, la indemnización de estos terrenos será cubierta por el Gobierno del Estado. El punto fue aprobado por mayoría, y será para beneficio de miles de culiacanenses que habitan por este sector, pero la molestia es por la mala comunicación que hay al interior del Ayuntamiento, que ni a los regidores les informan sobre los asuntos que van a votar en las sesiones, y no es la primera ocasión que ocurre.

Sin amarres. Mucho se ha criticado sobre el aumento a las tarifas del transporte público por el pésimo servicio que se presta y el mal estado en que circulan muchas unidades en la ciudad. En lo que va del año, los concesionarios y los permisionarios del transporte han adquirido camiones nuevos, y hace un mes se autorizó el incremento a las tarifas, lo que despertó muchos señalamientos de que había un acuerdo entre el Gobierno del Estado y los transportistas para que compraran nuevas unidades a cambio del aumento de las tarifas, que no se había aprobado desde hace dos años. Ante estos comentarios, el director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, Feliciano Valle Sandoval, negó estos acuerdos, pues la renovación de los camiones fue por una necesidad, porque no pueden estar circulando camiones tan viejos; incluso, dijo que han sacado de circulación más de cien unidades en el estado que no contaban con documentación o condiciones necesarias para prestar el servicio. Valle Sandoval informó que notificaron a los transportistas que, a partir del 1 de enero del año 2020, ninguna unidad con veinte años de antigüedad ya no podrán circular, y en esta situación se encuentran 235 camiones urbanos, que ya cumplieron su vida útil.

Oferta educativa. Para que ningún adolescente y joven se quede sin estudiar bachillerato o una carrera universitaria en Sinaloa se abrieron 22 mil espacios en universidades e institutos de educación superior y media superior. Al hacer la presentación de la oferta educativa 2019-2020 para nuestro estado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo un llamado para abatir el número de aspirantes rechazados a estudiar una carrera profesional, lo cual fue muy bien acogido por las instituciones, como la UAS, que abrió mil nuevos lugares para la carrera de Medicina, que es la más demandada, y donde hubo más rechazados; y en toda la Universidad se abrirán 7 mil 600 nuevos espacios, para que todos tengan oportunidad de continuar con sus estudios. La gran ausente fue la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Sylvia Paz Camacho; pero en su lugar envió un representante, quien informó que se ofertarán 2 mil 400 espacios adicionales para elevar la capacidad de la institución a 17 mil alumnos.

Homenaje. A veinte días de su fallecimiento, el Instituto Sinaloense de las Mujeres organizó un homenaje póstumo para Magaly Reyes Chávez por haber sido una de las fundadoras del Ismujeres, al que asistieron activistas y familiares de Reyes Chávez, quien dedicó su vida a la lucha y la defensa de los derechos de las mujeres. El evento fue muy emotivo, pues se leyó una semblanza de su vida y se le rindió un merecido reconocimiento a quien luchó muchas veces para lograr mejores oportunidades para las mujeres en el instituto para el que ella trabajó para su creación, y posteriormente en su consolidación.