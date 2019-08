La Glorieta

Falla servicio de la Sepyc. A pesar de que solo ha pasado una semana del inicio del canje del programa de útiles y uniformes escolares gratuitos, ya se tiene registro de más del 50 por ciento de avance, por lo que se espera que durante esta semana se entregue la mayoría de las prendas. Por su parte, Icatsin reportó quejas de los padres de familias por las tallas, pero las mismas han sido muy pocas. De lo que sí se han quejado los padres de familia es por la atención del call center de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ya que no responden o batallan para que entre la llamada para pedir información sobre el programa, esto a pesar de que las autoridades educativas han recalcado que mejoraron el sistema para atender todas las quejas.

Lo lograron. Los comités municipales del Partido Acción Nacional lograron su objetivo de sabotear la asamblea estatal, dijo el líder Sebastián Zamudio; ya que de los 18 municipios solo seis fueron acreditados. Desde temprana hora en el salón de eventos en donde se desarrollaría el encuentro se apreciaba un panorama triste, casi no había personas, pese a que ya estaban instaladas las mesas de registro. Fueron pocos los que se subieron a los camiones para venir a esta ciudad capital al evento convocado por la dirigencia nacional. En el documento que fue firmado por 15 de los 18 comités se especificó que el traslado debía ser por sus propios medios, sin embargo, la diputada Roxana Rubio, presidenta de la Comisión de Procesos Internos del Partido, dijo lo contrario, ya que señaló que se pidió relación de los camiones de traslado y hasta comida había para los asistentes. No cabe duda de que Juan Carlos Estrada tiene un gran trabajo por hacer, ya que además de que el PAN se encuentra en bancarrota, también se encuentra dividido.

Solo en el discurso. Ya son muchos los reproches que se le hacen al alcalde Jesús Estrada Ferreiro por la supuesta amistad que presume tener con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero la cual no deja beneficios para Sinaloa. De acuerdo con regidores, les dice que el tema de las lámparas led que supuestamente se comprará con un fondo del Banco Mundial lo está viendo directamente el presidente de la República, pero ni así ha llegado una sola al municipio y algunas calles están en la total oscuridad, lo que favorece a los delincuentes. Lo peor es que ningún síndico o comisario puede cambiar una sola de las lámparas fundidas porque está la orden de no hacerlo porque se tendrían que quitar después para destruirlas. Lo malo de esto es que, mientras se decide si se donarán las lámparas o no al municipio, los castigados son los ciudadanos. Ojalá que no llegue al año el mandato de Estrada Ferreiro y lo único que tenga que festejar es que también cumplen un año las calles de estar en la oscuridad.

Ni él se lo cree. Un fuerte compromiso hizo el director de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle, al anunciar que para enero del próximo año ya no andarán en circulación las unidades del Servicio Público con más de 20 años de antigüedad. Será que podrá cumplir con esto porque implica que terminará con rutas completas, entre ellas las de la República, Vallado, Barrancos, Barrio Siete Gotas, entre otras. Con este discurso es claro que el encargado de que haya un buen servicio de transporte en el estado no conoce cómo operan las rutas y, lo peor, no se ha subido a ellas. Lo que tampoco sabe es que hay muchos concesionarios que rentan los permisos y no están interesados en comprar unidades nuevas porque la utilidad les disminuiría de forma significativa; para ellos, ¿tener unidades nuevas para qué?, si con las viejas ganan lo mismo que si dieran un servicio de primera porque son muy pocos los conductores que regresan los 50 centavos. Pero en fin, estaremos atentos a que cumpla su promesa.