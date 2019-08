Nombramiento. Ante los ataques verbales que han hecho los presidentes municipales de Ahome, de Culiacán y de Mazatlán contra periodistas y medios de comunicación, toma mucha relevancia la Comisión de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, que fue creada desde hace más de un año, pero el gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha nombrado al coordinador. A pesar de que ha tenido muchas propuestas que fueron presentadas por organizaciones de periodistas y de derechos humanos, ninguno ha recibido el visto bueno, y en estos tiempos es urgente contar con estos mecanismos de protección y que haya un responsable que dé seguimiento a todos los casos que se presenten. El gobernador se comprometió a hacer el nombramiento en los próximos días, porque con los Gobiernos de Ahome, de Culiacán y de Mazatlán se necesita de manera urgente activar esta Comisión.

Larga espera. Un grupo de habitantes de la sindicatura de Culiacancito fueron organizados por el Gobierno de Culiacán para recibir apoyos para vivienda, por lo que fueron citados en el patio de una vivienda de la comunidad desde las 07:00 horas, y esperaban la visita del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, programada para las 10:00 horas; pero dieron las 10:00 y las 11:00, y nada que llegaba el presidente municipal, ante la desesperación de los ciudadanos, que tuvieron que soportar por horas el calorón, y además ni habían desayunado. Fue hasta después de las 12:00 horas cuando por fin llegó Estrada Ferreiro a Culiacancito, de quien nos informaron que sostuvo una reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, por lo que demoró su arribo a ese evento.

Lo que mal inicia... El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Sebastián Zamudio Guzmán, terminará su periodo a como lo inició: sin poder instalar una asamblea del Consejo Estatal, donde disponía a elegir a noventa consejeros estatales, días antes del cambio de la dirigencia estatal, por lo que los dirigentes municipales y militantes que apoyaron a Juan Carlos Estrada decidieron no acudir a la asamblea, y con ello no se logró el quorum legal para instalarla. Hay que recordar que, al inicio de su periodo, hace dos años, Zamudio Guzmán tardó mucho en reunir al Consejo Estatal para elegir a los integrantes de la Comisión Permanente, y con ello elegir al tesorero del Comité Directivo Estatal, que después de muchos intentos y jaloneos finalmente lograron ponerse de acuerdo. Ahora, los panistas volvieron a darle la espalda a Sebastián Zamudio, de quien ya no quieren saber nada, y solo espera que se dé el cambio del presidente y secretario general, lo que representará una nueva etapa para el panismo sinaloense.

Nuevo PRI. Y hablando de nuevas etapas, el priismo en el país inició este domingo la era de Alito Moreno al frente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que para muchos priistas representa un respiro y una luz de esperanza para ellos, porque su relación con el nuevo dirigente nacional puede significar una oportunidad de volver a aparecer en las boletas en el año 2021 o de formar parte de la estructura partidista a nivel nacional. El reto es mayúsculo para Alito Moreno y el PRI, porque tienen que remar contra corriente y con muchas dificultades financieras por la reducción de las prerrogativas federales; y con una división interna muy grave que tendrán que sanar una vez concluido el proceso interno electivo con los militantes que decidieron continuar dentro del partido.

Seguridad. De los polémicos pasos peatonales que ha instalado el Gobierno de Culiacán, finalmente fue instalado uno en un crucero conocido como el “paso de la muerte”, que se encuentra en el cruce de las calles Juan José Ríos y Domingo Rubí, en la colonia Jorge Almada, por la gran cantidad de accidentes viales que se han registrado. El alcalde ha instruido para colocar ahí ese paso peatonal, con lo que los vehículos tendrán que hacer un alto antes de cruzar la Juan José Ríos, y con eso se evitarán más siniestros viales. No todas las decisiones de Estrada Ferreiro y del Ayuntamiento son equivocadas.