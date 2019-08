Rebasados. Los delincuentes que se dedican al robo de cableado han puesto en jaque a las autoridades de los tres niveles de Gobierno. Lo más grave ha sido el robo de cables en el sector Bacurimí, lo que ha provocado apagones en ese sector, desde el fraccionamiento Stanza Cantabria, La Conquista, Acueducto y Cedros, hasta en Espacios Barcelona. Desde hace varios días, personal de la Comisión Federal de Electricidad ha trabajado a marchas forzadas para resolver este problema, porque muchas familias han vivido un infierno en los últimos tres días durante las noches, que prácticamente no los deja dormir. En lo que es competencia del Gobierno del Estado, los amantes de cobre han dejado sin funcionar muchos semáforos en cruceros muy transitados, como la glorieta Cuauhtémoc, donde siempre hay casos vial durante las horas pico con los semáforos en operación. Lo grave del asunto es que el subdirector de Vialidad y Transportes, Héctor Armenta, reconoció que no tienen recursos para reparar esos semáforos, porque ya los han reparado en dos ocasiones, y ahora esperan que les liberen recursos de la Secretaría de Administración y Finanzas; de continuar así, se espera un complicado regreso a clases el lunes entrante. Y en lo que corresponde al Gobierno de Culiacán, muchísimos sectores de la ciudad, incluso bulevares principales, están a oscuras, en parte porque las luminarias se han descompuesto, pero otra parte es producto del robo de cables de las lámparas. Esto es otra evidencia de que los delincuentes actúan impunemente, y que no hay autoridad que los persiga y detenga. La ciudad luce muy oscura y, por consiguiente, bastante peligrosa, además del caos vial que se genera por las fallas de los semáforos.

Protestas. El Palacio Municipal de Culiacán volvió a ser escenario de protestas. Ayer acudieron los integrantes del Movimiento Antorchista, que hicieron una marcha por el primer cuadro de la ciudad, iniciando en la plazuela Álvaro Obregón, hasta la sede del Ayuntamiento, donde no fueron atendidos por nadie, por lo que volverían hasta ser atendidos por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, a quien le exigen solución para mejorar el alumbrado público, agua potable, drenajes pluviales, así como la construcción de algunos puentes en cruces de arroyos que le han solicitado al Gobierno municipal, pero que no han sido resueltos. Un grupo de los manifestantes se quedó en el Ayuntamiento, y otros se fueron, pero amenazaron con regresar las veces que sean necesarias, hasta que sus demandan sean atendidas. Son muchas las quejas que se tienen en contra de la Administración de Jesús Estrada Ferreiro, por la mala prestación de los servicios públicos y por la escasa obra que ha iniciado en sus nueve meses de Gobierno.

Molesto. Ha trascendido que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no está muy contento porque el Gobierno del Estado se ha hecho cargo de elaborar el proyecto del metrobús, y el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel fue el responsable de conseguir los recursos con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para iniciar con este gran proyecto, que fue una de sus propuestas de campaña; pero la realidad es que Estrada Ferreiro siempre lo vio como una idea que nunca aterrizó, y la prueba es que el Gobierno municipal en ningún momento ha tenido el proyecto para gestionar los recursos; y la amistad que tanto profesa Jesús Estrada con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le ha servido de nada para bajar recursos federales. Así que el metrobús será mérito de Quirino Ordaz Coppel, porque fue quien hizo el trabajo y concretó una idea, que desde hace años se tenía proyectada en el Gobierno del Estado.

De nuevo las cuentas. A penas inició la Diputación Permanente, y los diputados locales ya tuvieron su primer enfrentamiento. De nuevo fue por las cuentas públicas, porque el grupo mayoritario en el Congreso del Estado está molesto porque el Ejecutivo estatal no ha publicado en el Periódico Oficial del Estado los decretos de los informes de cuentas públicas que fueron aprobados a finales de julio. Los morenistas se están “poniendo el guarache antes de espinarse y temen que el gobernador vete las cuentas públicas”, pero los coordinadores del PRI, Sergio Jacobo; y del PAN, Jorge Villalobos, aclararon que el Ejecutivo no tiene la obligación de publicar estos decretos, además de que el plazo aún no se cumple.