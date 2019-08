La Glorieta

De aprovechados. Siempre que hay fenómenos naturales y ocurren afectaciones y damnificados, hay políticos que buscan aprovechar la situación para hacerse promoción con la entrega de ayuda, aunque en muchos de los casos es poco lo que apoyan a la población afectada. Uno de estos casos ocurrió esta semana que concluyó en el municipio de Navolato, donde algunas familias de El Guamuchilito fueron evacuadas de manera preventiva y llevadas a una primaria de La Palma, donde fueron atendidas por el Gobierno municipal con apoyo de la Sedena y de Protección Civil. Ya que todo estaba bajo control, llegó personal de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno estatal a recorrer la zona con riesgo de inundaciones y el albergue, encabezado por Carlos López, quien es director de Participación Comunitaria de esta dependencia, pero sin apoyos, únicamente acudió para tomarse la foto y publicarlas en sus redes sociales; y lo mismo ha hecho en otras ocasiones, porque —según él— le ha dicho a los priistas de Navolato y a otros habitantes del municipio que tiene el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel y que tiene amarrada la candidatura a diputado local, pero también sueña con la presidencia municipal. Este funcionario que ya fue regidor y es del grupo del exalcalde Miguel Calderón está muy activo en redes sociales con sus giras y reuniones por el municipio, pero prácticamente no entrega apoyos que maneja su secretaría, y todavía falta mucho para la elección del 2021.

Divididos. La fiesta en el Partido Revolucionario Institucional por el cambio de dirigente nacional prácticamente se acabó, y todos los priistas regresaron a sus actividades normales; mientras que el instituto político se mantiene en el letargo en que ha estado desde la debacle electoral del primero de julio del 2018. En Sinaloa, el panorama luce desolador, pero hay municipios donde la situación es más que crítica, como en Navolato, donde el PRI casi ha desaparecido, y está tan dividido que luce muy difícil que pueda recuperar la alcaldía y las diputaciones que perdieron. A esto hay que sumarle que muchos priista se han sumado al Gobierno de Eliazar Gutiérrez Angulo; otros se han ido con Gerardo Vargas Landeros a las Redes Sociales Progresistas; y los que siguen en el PRI ni participan en actividades del partido. La mentalidad del priista navolatense provocó la debacle en que se encuentra, porque hay muchas traiciones y desintereses de apoyar candidaturas cuando no son los elegidos. El PRI en Sinaloa está en crisis, pero en Navolato es como si hubiera desaparecido.

A huelga. De nueva cuenta, el ciclo escolar iniciará con un paro laboral de maestros, pero ahora son los afiliados al SNTE 27, pues hay muchas inconformidades, algunas porque no les han resuelto diversas demandas; otras porque no hay maestros suficientes para atender la demanda. Lo grave de este asunto —tengan razón o no— es que los afectados serán miles de alumnos, muchos de ellos que acuden por primera vez a los planteles, entre ellos de secundaria, y no saben desplazarse por sí solos. Ojalá que Edén Inzunza Bernal atienda este problema; pero a este líder no se le ve por ninguna parte y pareciera que los docentes están solos. De realizarse la huelga, no tendrían clases en los planteles de varios municipios, entre ellos en las escuelas secundarias como la Federal 2 y la 5 de esta ciudad capital.

Avance. Un buen acierto tuvo el gobernador Quirino Ordaz Coppel al invertirle al proyecto de modernización de la carretera Culiacán-Imala porque esto, además de generar más seguridad para los ciclistas y los conductores, viene a detonar el turismo para la sindicatura. Desde hace varios años eran muchos los ciclistas que pedían una rúa segura, y no había tenido respuesta porque las autoridades en turno decían que era un proyecto muy costoso; sin embargo, ayer por fin vieron cumplido su sueño. Ojalá que todos los Gobiernos le apuesten a obras incluyentes como esta.