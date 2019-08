Quejas. Se reanudaron las clases en las escuelas públicas, y con ello los problemas y las quejas de los padres de familia por las decisiones tomadas por los directores. En el primer día se presentó de todo, desde saturación de alumnos y falta de mobiliario; niños que se quedaron sin un lugar donde estudiar, y hasta cuotas “voluntarias”, pero obligatorias. En la primaria Eduardo Caldera, del fraccionamiento Villa del Real, tienen a niños sin sillas, por lo que tienen que tomar clases de pie o sentados en el piso, porque creció la demanda y aceptaron a más alumnos, pero no previeron comprar más mobiliario, por lo que la Asociación de Padres de Familia acusó al director por esta falta de planeación y gestión. Caso contrario fue en la primaria del fraccionamiento Los Ángeles, donde algunos padres buscan un espacio para sus hijos que son de cambio de escuela, pero la directora les dice que ya no hay cupo. Donde también hubo queja es en la primaria Margarita Maza de Juárez, donde hubo muchos niños a quienes no les entregaron los libros de texto gratuito porque los padres no han pagado la inscripción de 750 pesos, que tienen que hacerlo en el banco; y si los niños no presentan ese comprobante de pago, no les darán los libros. Además, en este plantel les cobraron otros 400 pesos para materiales, aunque esto último no es condicionante de los libros. A las autoridades en los planteles se les olvida que los libros son gratuitos y deben entregarlos a los alumnos, independiente si pagan o no. Urge que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ponga mano dura en este tipo de casos, que son muchos en todo el estado.

Aparecido. Como lo hemos escrito en otras ocasiones en esta columna, al coordinador de Programas Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, es muy difícil localizarlo cuando hay problemas con alguna dependencia federal; pero cuando se trata de eventos masivos y a donde está presente el gobernador Quirino Ordaz Coppel, es casi seguro que ahí lo encontrará; aunque nunca resuelve nada ni tampoco informa o aclara sobre situaciones que se presentan por el retraso en la entrega de apoyos sociales. A Montes Salas le encanta salir en las fotos oficiales, pero a la hora de que tienen que dar la cara por su trabajo, prefiere esconderse. Y, ayer, precisamente fue cuestionado por los reporteros sobre la falta de comunicación que hay entre los encargados de despachos de las dependencias federales con la ciudadanía y la prensa, a lo que el superdelegado comentó que se encuentran haciendo un análisis de cómo reciben la Administración y en el acomodo de cada una de las oficinas, para posteriormente brindar información. Si esta declaración la hubiera hecho en diciembre o enero, al inicio de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, hubiera sido entendible, pero lo hace casi diez meses después, justo cuando el presidente de la República se prepara para rendir su primer informe de gobierno. Si bien sí se han entregado muchos apoyos sociales, tanto a adultos mayores, como a estudiantes de bachillerato y a los ninis, son muchos los que todavía están a la espera, y no hay quien explique para cuándo recibirán el recurso que les prometieron.

Aclaraciones. En respuesta a las observaciones que la Auditoría Superior del Estado le hizo al Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife), el titular de este organismo, Álvaro Ruelas Echave, aclaró que lo observado fue solo por cuestiones técnicas, que se aclararán a la brevedad posible, sin tener consecuencias legales. De acuerdo con el funcionario, la ASE observó impresiones en las mediciones de las obras de algunas escuelas, y, para aclararse, se solicitará que los auditores hagan otra revisión. Por ejemplo, el Isife revisó las obras hechas en el año 2017 en metros, pero los auditores lo hicieron en kilogramos, por eso no hubo coincidencia; y esto se repitió en casi todos los casos. El proceso de fiscalización concluye en el mes de octubre, cuando la ASE presenta al Congreso del Estado el informe final, que contendrá quiénes solventaron y quiénes no lo hicieron, y sobre las denuncias penales que deberá interponer ante la Fiscalía General del Estado.