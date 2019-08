Operativos. El Ayuntamiento de Culiacán continúa con las acciones en contra de los comerciantes de la ciudad, no solo contra quienes invaden banquetas y vialidades, sino que ahora va contra los que se instalen en parques y áreas verdes, como sucedió ayer en la colonia Barrancos, en donde clausuró una panadería porque, según el áreas Jurídica del Gobierno municipal, no cuenta con los permisos para operar. El reclamo de los comerciantes es que durante la Administración de Jesús Estrada Ferreiro no les dan la oportunidad de regularizar su situación ni de terminar de vender los productos que ya tienen, como en el caso de la panadería, que ya tenían panes listos y otros a punto de meter a hornear, lo que representa pérdidas económicas graves y, en caso de cerrar, al menos seis familias perderían su sustento. En los diez meses que va del Gobierno de Estrada Ferreiro han sido muchos los problemas que el Ayuntamiento y el mismo presidente municipal han tenido con los comerciantes establecidos e informales. A pesar de los operativos, todavía hay mucho desorden en la ciudad, y las acciones emprendidas únicamente quedan para la foto.

Subejercicio. Esta año ha sido muy malo para casi todos los sectores económicos, donde ha habido muy poca inversión pública, y el Gobierno federal ha tenido un subejercicio presupuestal alarmante. Este tema fue motivo de discusión en la sesión de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado, donde el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Jacobo Gutiérrez, lamentó el entorno complejo que padece la economía, lo que ha sido resultado de la caída de los ingresos tributarios. En su posicionamiento, el líder priista hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a sumar esfuerzos para obtener los recursos públicos federales necesarios para atender el reclamo de la población y de los sectores productivos. El resto de las fuerzas en el Congreso de sumaron, pero no se escaparon del reclamo de los morenistas, quienes recordaron los excesos cometidos por los anteriores Gobiernos y los actos de corrupción que se cometieron.

Acuerdo. Los coordinadores parlamentarios que forman parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado acordaron convocar un periodo extraordinario para mediados del mes de septiembre para aprobar algunos dictámenes que han sido aprobados en comisiones, como eliminar la vigencia de las actas de nacimiento para que estas sean permanentes; la regulación del uso del Internet para menores de edad; y otros temas que se puedan sumar. Uno de los asuntos polémicos es la propuesta del grupo parlamentario de Morena para reformar la Constitución Política del Estado de la denominada ley de veto de bolsillo, para que el Ejecutivo estatal no pueda detener la publicación de los decretos aprobados por el Congreso y que estos sean publicados de inmediato en el Periódico Oficial del Estado, aunque para lograr esto necesitan de mayoría calificada; es decir, al menos 27 votos, lo cual luce difícil para el grupo mayoritario, por lo que necesitaría de un gran acuerdo con el resto de las fuerzas políticas.

Agresiones. Luego de las dos quejas que fueron presentadas por asociaciones de periodistas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este organismo autónomo envió su posicionamiento a los 18 Gobiernos municipales para que todos los alcaldes se abstengan de agredir a los periodistas y los medios de comunicación, como lo han hecho los alcaldes de Ahome, Manuel Guillermo Chapman; de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Hasta el momento, no ha habido una respuesta institucional de estos Gobiernos municipales, pero Estrada Ferreiro insiste en que él no ha agredido a nadie, y que son los medios de comunicación los que traen una campaña de odio contra él y su Gobierno.