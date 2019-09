Reacciones. El Primer o Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado cientos de opiniones sobre sus primeros nueve meses de Administración: hay positivas y negativas, depende del sector o de la entidad del que formen parte. Los partidos de oposición han sido críticos, al remarcar el raquítico crecimiento económico del país, la baja generación de empleos, el elevado gasto erogado por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la poca inversión pública y el incremento en los hechos violentos, considerados algunos de los malos resultados del Gobierno de AMLO en su primer año. Por su puesto que los morenistas ven todo totalmente diferente, pues destacan el cambio de las políticas sociales, la pérdida de privilegios de muchos grupos políticos y empresariales, así como el combate a la corrupción. Los números son fríos y son generados por el mismo Gobierno federal, así que no hay cómo engañar a nadie. Si han funcionado o fracasado las políticas de AMLO, el tiempo lo dirá, y puede ser que más pronto de lo estimado. Por lo pronto, el presidente de la República sigue gozando de una muy buena popularidad, aunque esta ha caído, poco, pero ha bajado, como parte del desgaste natural que tienen todos los gobernantes.

Comisionado carnal. Alfonso Páez Álvarez, aspirante a comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip), quien es considerado como el elegido por el grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, ha sido muy señalado como militante en activo de Morena y que además trabaja con la diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, que encabeza el proceso para elegir al comisionado. Y aunque la morenista defiende la legalidad del proceso y desmiente que Páez Álvarez sea militante de Morena, hay muchas evidencias del trabajo que ha venido desempeñando Alfonso Páez en el partido desde el mes de octubre del 2017 y que trabaja para ella, que hasta de su representante lo ha enviado, lo que es considerado como un grave conflicto de intereses. Esta situación ha generado mucha indignación por la forma en que se ha manejado este proceso, porque ni siquiera cuidan cómo lo hacen. Ya ni en los tiempos en que el PRI siempre elegía con su mayoría todos los cargos, pues nunca actuaron de esa manera tan burda. Sin embargo, en esta ocasión se necesita de mayoría calificada, así que los morenistas se tienen que sentar a negociar para ocupar el puesto que deja vacante Tomás Medina Rodríguez, cuyo periodo venció este domingo primero de septiembre.

Sin gallos. Por primera ocasión en su historia, el Partido Revolucionario Institucional no tiene prospectos para la gubernatura, a menos de dos años de la elección, al menos así lo declaró el presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Valdés Palazuelos. Suspirantes hay, y muchos, algunos en cargos públicos, otros en puestos del partido; pero también hay priistas en la banca con aspiraciones, que han hecho reuniones en varios municipios en busca de conformar su estructura. Para muchos, falta bastante para la próxima elección, pero en política ya es tiempo de conformar su estructura y comenzar a promocionarse por todo el estado, si aspira suceder a Quirino Ordaz Coppel el primero de noviembre del año 2021.

Sin acuerdo. El Ayuntamiento de Culiacán mantiene una deuda histórica con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y aunque se han hecho convenios de pagos en Administraciones pasadas, estos no se han cumplido; y actualmente no se tiene un acuerdo entre ambas partes, además de que el Gobierno municipal le paga cada mes entre 14 y 16 millones de pesos en cuotas obrero-patronales, cumpliendo con sus compromisos de este año, pero la situación financiera del municipio solo tiene capacitad de pagar hasta 3 millones de pesos para cubrir el pasivo que se tiene. De no lograr un convenio con la Delegación del IMSS en Sinaloa, las autoridades municipales buscarán hacerlo en la Dirección General en la Ciudad de México.