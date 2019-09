Negociaciones. Al interior del Congreso del Estado se lleva a cabo una intensa negociación para conformar la Mesa Directiva para el segundo año legislativo, que inicia el 1 de octubre. Por el grupo parlamentario de Morena tienen tres cartas para poner sobre la mesa de negociación, pero su único as es Marco César Almaral Rodríguez, del Partido del Trabajo, a quien pretenden reelegir, pero es una carta ya muy vista y no cuenta con el respaldo de la oposición —y tampoco de sus dos compañeros de bancada, Eleno Flores y Mario González—; las otras opciones de Graciela Domínguez Nava son la panista Roxana Rubio Valdez y el perredista Édgar Augusto González Zataráin, pero ambos siempre han votado en contra del grupo mayoritario, pero son los únicos dos de la oposición en quienes están volteando para darles la confianza con tal de no darle la Mesa Directiva al Partido Revolucionario Institucional que, como primera minoría, aspira a este cargo, pero lo cedieron para el primer año al PT, que es la segunda minoría. En el PRI han manifestado que no están dispuestos a volver a ceder la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; y Morena no se las quiere soltar, pero necesitan ponerse de acuerdo para alcanzar la mayoría calificada, porque ningún grupo por sí solo la tiene.

Panistas. Y hablando de cambios en el Congreso del Estado, en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional podría haber cambio de coordinador —aunque solo son dos diputados—. Por estatutos de partido, el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, está facultado para designar al líder de la bancada, y ha trascendido que no quiere tener trato alguno con Jorge Iván Villalobos Seáñez, por lo que planea convertir a Roxana Rubio Valdez como la nueva coordinadora, aunque también forma parte del grupo rival a quien le ganó la presidencia del Comité Directivo Estatal, y como tiene que tener comunicación con los diputados, prefiere tenerla con ella. No es un secreto la enemistad que guardan Carlos Estrada Vega y Adolfo Rojo Montoya, y quienes forman parte de su grupo, incluidos los legisladores, pero ahora que es el dirigente panista debe dejar eso en el pasado y comenzar a trabajar en recuperar la unidad. Pero como lo hemos escrito anteriormente en esta columna, Juan Carlos Estrada ha tenido un mal inicio de periodo, y desde que ganó no ha demostrado una actitud de madurez política y de ser un buen ganador, y la vendetta política ha formado parte de sus declaraciones y acciones; y con actitudes infantiles, como no tener comunicación con sus diputados locales, manda una muy mala señal al panismo. Al preguntarle a Roxana Rubio sobre el cambio de coordinador, dijo que no ha platicado con el presidente del PAN, ni tampoco ha recibido alguna notificación del partido, pero no quiere la coordinación; y en caso de ser elegida presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, no puede ser coordinadora de la bancada.

Problemas. Algo muy raro sucede en la Secretaría de Energía del Gobierno federal, porque no quiere entregarle al Ayuntamiento de Culiacán los 200 millones de pesos que gestionó y que recibió del Banco Mundial para la compra de lámparas led; la dependencia federal únicamente quiere entregarle 50 millones. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ha viajado a la Ciudad de México en repetidas ocasiones para dialogar con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y con otros funcionarios, desde hace seis meses, y el dinero simplemente no llega al estado; incluso se lo ha solicitado al mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero no avanza. Tanto el gobernador, como el alcalde, seguirán con las gestiones hasta destrabar este tema, y que Culiacán reciba los 200 millones que consiguió por gestiones de Administraciones pasadas con el Banco Mundial, y ese recurso debe ser utilizado para beneficio de la población de la capital sinaloense.

Debate. Mientras unos criticaron, otros alabaron los primeros nueve meses de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su primer Informe de Gobierno. Priistas y panistas fueron muy críticos por la falta de resultados, la cancelación de programas sociales y los malos indicadores económicos; pero los morenistas se manifestaron en contra de las herramientas para medir la economía. Marco Antonio Zazueta aclaró que los resultados en materia económica no afectan para que las familias gocen de los beneficios de la cuarta transformación, porque lo importante ahora es la repartición de la riqueza.