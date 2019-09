Insensibilidad. En sus diez meses y siete días que lleva como alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro se ha caracterizado por su insensibilidad para gobernar. Primero retiró los apoyos a muchas asociaciones e instituciones, retiró estímulos fiscales, ha emprendido una intensa campaña contra los vendedores ambulantes y, por si fuera poco, se ha peleado con muchos ciudadanos. Pero el colmo de la insensibilidad de Estrada Ferreiro fueron las declaraciones que hizo minutos después de que una adolescente cayó en un hoyo en la banqueta que tenía al descubierto una boca de tormenta. Esto ocurrió por el bulevar Emiliano Zapata, a donde acudió para supervisar las labores de búsqueda y los daños que sufrieron las personas que viven ahí; pero, al cuestionarle sobre las afectaciones sufridas, de inmediato culpó a las personas que construyeron junto a arroyos, sin ofrecer ningún tipo de ayuda y advirtiendo que los iba a retirar a todos de las zonas donde nunca debieron construir una casa o comercio. Legalmente puede tener la razón, pero en momentos de tragedia los gobernantes deben tender la mano a los ciudadanos y buscar apoyarlos. Al señor Jesús Estrada todavía no le cae el veinte que es el alcalde y que debe dejar de pensar y declarar como un abogado, que en su momento presumió que era “el abogado que desafió al poder”. En estos diez meses ha demostrado que no sabe qué hacer con el poder, y todavía le quedan dos años y dos meses como presidente municipal.

¿Y el ejemplo? Y mientras que Estrada Ferreiro arremete en contra de las personas que han edificado sus casas sobre arroyos y canales, el señor presidente municipal tiene una casa en la sindicatura de Culiacancito, la cual fue construida encima de un canal de agua pluvial; incluso, sobre este construyó una barda y le puso reja, con lo cual, en caso de acumularse ramas y basura, se puede convertir en una presa. Pero al ser cuestionado al respecto por qué no predica con el ejemplo de lo que ha criticado, el alcalde se molesta y asegura que su propiedad cumple con la ley, y que ese canal está pavimentado y que es legal que los canales pasen por las casas, siempre y cuando no se afecte el desahogo de la corriente que corre cuando llueve. En este lugar ya se presentó una inundación hace aproximadamente una década, donde muchas familias perdieron parte de su patrimonio; pero Estrada Ferreiro se lava las manos y echó la culpa al entonces síndico y al comisionado de haber construido un bordo que impidió la circulación del agua, y que producto de esto, él perdió muchos muebles. ¿Con qué calidad moral puede criticar Jesús Estrada a quienes construyeron sus casas sobre arroyos y canales, cuando él tiene una casa sobre un canal pluvial? Así las cosas con la cuarta transformación de Culiacán.

Preferencias. Morena se mantiene como el partido más popular de Sinaloa, y si hoy fueran las elecciones, los sinaloenses votarían por este partido político, esto si no se tomaran en cuenta a los candidatos de ellos y de otros institutos políticos. Morena luce fuerte, pero ha perdido terreno en estos diez meses de gobiernos municipales en Culiacán, y ocho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son más los problemas que beneficios los que han logrado los alcaldes de la cuarta transformación, como con Manuel Guillermo Chapman Moreno, en Ahome; Aurelia Leal López, en Guasave; Jesús Estrada Ferrero, en Culiacán; y Luis Guillermo Benítez Torres, en Mazatlán. El único alcalde de la 4T que se salva de la quema es Eliazar Gutiérrez Angulo, de Navolato, quien ha navegado en aguas tranquilas, no se ha confrontado con nadie, se le ha visto cercano a la gente y ha comenzado a ejecutar obras públicas. Además de la polémica con los presidentes municipales, hay una intensa batalla interna por controlar el partido, el cual sigue sin un dirigente formal. Y casi todos los legisladores tienen el ego muy grande y se sienten con méritos para dirigir, provocando una severa división que podría llevarlo a la derrota en el 2021, donde Andrés Manuel López Obrador ya no aparecerá en las boletas.

Sin fuerza. El escenario político para Morena, con todo y sus problemas internos, luce alentador ante la falta de una oposición fuerte y decidida a darle la batalla. Con un PRI que sigue noqueado, un PAN golpeado internamente y sin gas, un PRD al borde de la extinción y el Partido Sinaloense que se tomó un descanso forzado y busca reconstruir sus estructuras en el estado. Por el momento, ningún aspirante luce sólido, las alianzas y el reacomodo de los partidos en los próximos doce meses será clave para ver consolidarse algún proyecto.