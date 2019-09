La Glorieta

¿Quién pagará los platos rotos? Luego del trágico accidente de la joven que perdió la vida al ser arrastrada por las fuertes lluvias hace cuatro días, la ciudadanía se pregunta ¿quién pagará por ello? Y es que la población ya había denunciado el mal estado de esa alcantarilla, y las autoridades hicieron caso omiso ante la queja. El mismo del hecho el alcalde reconoció que había denuncia ante el Ayuntamiento del estado de la alcantarilla, sin embargo, no se le dio seguimiento y al final de ello fue la pérdida de esta vida, una joven de 17 años. Estrada Ferreiro fue claro al decir que los responsables tenían que pagar y que se aplicaría todo el peso de la ley, por lo que ahora se debe buscar quién fue el funcionario que hizo caso omiso a la denuncia, para aplicar responsabilidades.

Lo tunden. Una vez que todos los ciudadanos tundieron al alcalde Jesús Estrada Ferreiro argumentando que había reculado y había mandado quitar el cruce peatonal del malecón viejo para poner semáforos peatonales, el alcalde expuso que no fue él, si no Gobierno del Estado el que lo mandó quitar. El edil declaró que a él no lo presionan ni las críticas de la ciudadanía, ni lo que digan de él porque fue el mismo Gobierno del Estado el que tomó la decisión de quitar el cruce. “Por mí, feliz de la vida”, fueron las palabras que dijo. Esta vez el alcalde dijo que, mientras hagan buen trabajo, pueden quitar los pasos peatonales que quieran, ya que es primordial brindarle atención a la ciudadanía, por lo que por su parte él seguirá instalado pasos peatonales por donde sea necesario.

Muy movido. Solo dos semanas le quedan al secretario de Pesca y Acuacultura del estado, Sergio Torres, para repartir entre los pescadores los 10 millones de pesos que restan del Programa de Empleo Temporal. Sin duda, no será una tarea difícil para él, ya que se caracteriza por ser una persona muy “movida”, sobre todo para recorrer los esteros y bahías en busca de los pescadores para entregarles este apoyo personalmente, tal y como se observa en redes sociales, donde el mismo Torres Félix los busca en los campos para entregarles este apoyo que beneficia a miles de pescadores en el estado. Sin duda, esta ayuda, que se implementó durante la veda, fue aprovechada por las familias de los pescadores, ya que durante ese tiempo se quedan sin trabajo y la mayoría de ellos es de escasos recursos.

Salen defensores. Ante las declaraciones del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro sobre que se va a inspeccionar la obra que ciudadanos arreglaron después de que una joven se ahogara el pasado viernes, y se anunció que el arquitecto responsable podría ser sancionado por obstruir las investigaciones del área que haría la Fiscalía General del Estado, el arquitecto se dijo sin preocupaciones, pero al difundirse en las redes sociales la noticia inmediatamente le salieron abogados defensores que se ofrecieron a ayudarlo en caso de que el Gobierno del Estado actúe en contra del joven, ya que dijeron que estaban haciendo el trabajo de ellos, pues aparentemente desde hace un año estaba el reporte de que la alcantarilla se encontraba agrietada. Los comentarios hacia el alcalde no tardaron en salir a la luz, pues ante toda la polémica que se ocasionó con el fallecimiento de la joven de 17 años, y ahora con la reconstrucción de la obra, la ciudadanía está culpando al alcalde de no dejarse ayudar, ya que siempre sale perjudicado y, ante sus supuestas acciones bajo la ley, la sociedad lo seguirá atacando.