Estrategias. Por primera vez en los 10 meses y 12 días que ha desempeñado el cargo de presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro ha implementado una estrategia para no engancharse con las preguntas de los reporteros y pelearse con ellos, y ahora ha decidido no responder preguntas incómodas o comprometedoras, y da respuestas cortas como “No tengo esa información” o “no voy hablar del tema”, además que ha decidido no dar entrevistas a los reporteros que lo interrumpan cuando esté declarando y que cambien sus declaraciones para afectarlo. De todas maneras, la actitud de Estrada Ferreiro es muy hostil con los reporteros, incluso desde antes de ser entrevistado; y se observa incómodo y molesto en todo momento, y por más pactos de civilidad que convoque, si no cambia su actitud y trato con los medios de comunicación y contra los representantes de todos los sectores de la sociedad con quienes ha tenido problemas, difícilmente podrá llevar un Gobierno en paz. El primero que debe cambiar es el alcalde, debe asumir su rol de gobernante, de autoridad, y dejar en su casa su traje de abogado, que en nada le ha ayudado en este primer año de Gobierno, que está por concluir y rendir su primer informe, aunque no tenga buenos resultados que dar.

Pobreza. Luego de los malos resultados que arrojó el último estudio del Coneval, donde revela que en Sinaloa se incrementó la pobreza extrema y alimentaria en los último años, el reto del Gobierno estatal es bastante grande para buscar revertir esos indicadores negativos. Pero de acuerdo con el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, esos indicadores no significa que esté fallando la política social en el estado, sino por otros factores nacionales que incidieron en el resultado de la evaluación; pero de continuar con los programas que están en curso, para el próximo año podrían estar levantando bandera blanca en pobreza en la entidad. El reto es muy grande, y los recursos, muy poco; hay que esperar que los programas estatales funcionen y cumplan el objetivo de reducir la pobreza.

PAN. La nueva dirigencia estatal del Partido Acción Nacional continúa con la instalación de los nuevos Comités Municipales, y ayer lo hicieron en Culiacán, donde rindió protesta Guadalupe Preciado de Dios, quien ni campaña hizo porque la Comisión Electoral validó su registro dos días antes de la elección, en sustitución de Adolfo Beltrán Corrales, quien fue inhabilitado, pero su planilla continuó con otra candidata a presidenta. Preciado de Dios obtuvo 313 votos; contra los 197 sufragios que logró Jorge Antonio González Flores, quien sí hizo campaña por todo el municipio. Con este resultado, Juan Carlos Estrada Vega tendrá el control del PAN Culiacán, porque la señora es del equipo de Beltrán Corrales, a quien acaban de nombrar nuevamente tesorero del Comité Directivo Estatal, así como en la mayoría de los municipios, y no tendrá problemas en la toma de decisiones.

Damnificados. Ha transcurrido casi un año desde los pasos de la tormentas 19-E y Willa, que causaron fuertes afectaciones en toda la entidad, y los damnificados todavía no reciben los apoyos que autorizó el Congreso del Estado, por lo que las comisiones de seguimiento al convenio entre Ejecutivo, Legislativo y de Vivienda citaron a comparecer a Salvador Reynosa Garzón, director general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, quien informó que se contempla ayudar a 315 familias de El Fuerte, Mocorito, El Rosario y Escuinapa que sufrieron daños en sus viviendas durante los dos fenómenos meteorológicos que ocurrieron en los meses de septiembre y octubre del año pasado. El recurso se generó con la aportación de 10 millones 978 mil pesos, producto del ahorro del Congreso del Estado, y una aportación igual del Gobierno estatal, que suman 21 millones 957 mil 500 pesos. Por la demora en la ejecución de los apoyos, los diputados locales exigieron agilizar la aplicación de estos recursos, para darle pronta solución a las necesidades de las familias.