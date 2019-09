Conflictos. Los procesos de elección de integrantes de organismos autónomos suelen estar cargados de mucha polémica en el Congreso del Estado. Las mayorías siempre se han impuesto, y la oposición señala que se acató la línea desde el tercer piso del Palacio de Gobierno. Pero ahora el proceso electivo del comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) es diferente, porque el gobernador Quirino Ordaz Coppel no tiene la mayoría en el Legislativo, y el grupo parlamentario de Morena ha sido un auténtico dolor de cabeza en el primer año de la Legislatura. Y es aún más diferente porque la bancada morenista no ha sabido operar de una manera políticamente correcta desde las reuniones de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, que preside Cecilia Covarrubias González. Nunca cuidó las formas y llevaron casi hasta la etapa final al secretario técnico de esta Comisión, Sebastián Landa Román, ante la presión por el evidente conflicto de interés, por lo que decidió renunciar. En la terna final quedaron José Ramón Bohón Sosa, Alfonso Páez Álvarez y José Alfredo Beltrán Estrada, que serán presentados ante el pleno para su votación. Pero de estos tres nombres Páez Álvarez, con amplia trayectoria en áreas de acceso a la información pública, también es vinculado a Morena. Se unió a ellos en la campaña y también ha trabajado de cerca con Cecilia Covarrubias, quien insiste en negar que haya conflicto de interés, por más evidente que sea. Su conducción en la Comisión ha sido bastante mala, y su actitud cerrada a negociar con el resto de las fuerzas políticas, por lo que es casi inminente que el dictamen que presentará al pleno con la terna no será aprobado, porque requieren de al menos 27 votos para ser elegido como comisionado en el lugar que dejó vacante Tomás Medina Rodríguez desde el pasado 1 de septiembre.

Mudanza. Y hablando de Ceaip, actualmente opera con dos comisionadas: Rosa del Carmen Lizárraga Félix, como presidenta, y Ana Martha Ibarra López Portillo. En las últimas dos semanas se han dedicado a mudarse de las oficinas que tenían por el bulevar Pedro Infante a sus propias instalaciones, ubicadas en el bulevar Enrique Félix Castro, entre República de Brasil y Rotarismo, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos. El terreno fue donado por el Gobierno del Estado, que también los apoyó con la inversión de la obra. El organismo autónomo dejará de pagar renta y está en un espacio más amplio, acorde a las nuevas necesidades.

Aniversario. El Partido Acción Nacional llegó a los 80 de vida, y en Sinaloa está bastante debilitado, desunido, con una dirigencia estatal que no ha mostrado el más mínimo interés en unir a los grupos con los que ha estado enfrentado desde hace varios años. La muestra de la terrible situación del panismo sinaloense es que no hubo festejo en grande. Únicamente Juan Carlos Estrada Vega, presidente del Comité Directivo Estatal, encabezó un desairado evento en sus instalaciones, al que asistieron menos de 50 personas, incluidos trabajadores del partido. Se hicieron honores a la bandera con la colaboración de la banda de guerra de Boinas Negras y partieron un pequeño pastel. Entre los asistentes estuvieron el secretario general del PAN Sinaloa, Ivanóvich Gastélum, el diputado federal Carlos Castaños Valenzuela, el exdiputado Martín Pérez, el excandidato a gobernador Martín Heredia y los exregidores César Guerra y Sergio Galván. Fue un evento muy chico y desairado para tratarse de 80 años de su fundación, pero el escenario y panorama del partido no está para más.

Molestia. Una vez más el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y su Gobierno se han enfrentado con los vendedores ambulantes. De nuevo fue en el sector Barrancos, donde derrumbaron un puesto de pan y amenazan con retirar a otros establecimientos que tienen años instalados en un área verde. Los comerciantes están muy molestos con el Ayuntamiento, y ya se organizan para manifestarse en contra de la política de terror que ha implementado esta Administración municipal, que ha golpeado en la economía de muchas familias que viven de la actividad en la vía pública.