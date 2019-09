Con el pueblo. Durante el festejo del Grito de Independencia, el gobernador Quirino Ordaz Coppel una vez más rompió con el protocolo que los anteriores mandatarios estatales habían asumido, y por más de una hora bajó a la explanada del Palacio de Gobierno para saludar a los miles de personas que acudieron para presenciar el Grito y el concierto de la banda MS, así como de todos los juegos, la comida y el espectáculo artístico y cultural que se monta desde la tarde del 15 de septiembre. En reiteradas ocasiones, Ordaz Coppel ha comentado que es un gobernador cercano a la gente, y acostumbra demostrarlo de esta manera, y aunque ha instruido a sus funcionarios seguir el ejemplo, el único secretario que fue visto saludando y tomándose fotografías con los asistentes al Grito fue Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura; y el director de Protección Civil, Francisco Vega Meza, quien desde temprano estuvo recorriendo las inmediaciones de la Unidad Administrativa para supervisar el operativo. De ahí en fuera, todos estuvieron en el tercer piso del Palacio, en el aire acondicionado, disfrutando de los alimentos y las bebidas que ofrecieron. A diferencia de otros años, la vestimenta fue casual. La mayoría de los hombres portaron guayaberas de color blanco, y muy pocos usaron traje formal, y Quirino Ordaz únicamente lo portó cuando dio el Grito de Independencia.

La 4T. Algunos representantes de la Cuarta Transformación aceptaron la invitación del Ejecutivo estatal para acudir al Palacio de Gobierno a la cena y ceremonia del Grito de Independencia. Cumpliendo con el protocolo, y en calidad de presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava acompañó al gobernador Quirino Ordaz Coppel al balcón para que diera el Grito. Al Palacio de Gobierno también asistieron los diputados locales de Morena Horacio Lora Olivas y Fernando Mascareño Duarte; así como el senador Rubén Rocha Moya, quien es un asistente constante a este tipo de eventos, porque ha sido funcionario estatal de primer nivel en el Gobierno de Jesús Aguilar Padilla y en el primer año de Quirino Ordaz.

Proyección. Por primera ocasión en lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Quirino Ordaz Coppel no se muestra tan optimista por las decisiones que toma el presidente de la República, porque lo referente al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 prevé una reducción en las participaciones federales para Sinaloa, además de que proponen una caída considerable en los presupuestos para las actividades económicas como agricultura, ganadería, pesca y turismo, que son las principales para nuestro estado. Hoy más que nunca el cabildeo que hará Ordaz Coppel en la Cámara de Diputados será muy intenso, y más porque prácticamente está solo, ya que los nueve legisladores sinaloenses por Morena no hacen mucho, por no decir que nada, para lograr un mayor presupuesto para Sinaloa. Hace apenas una semana estuvo en Culiacán el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien se reunió con el mandatario estatal, y aquí hizo el compromiso de que a Sinaloa le irá bien con el Presupuesto de Egresos 2020, lo que da una luz de esperanza.

Educación. Y hablando de quejas por el proyecto de Presupuesto de Egresos federal, los rectores de universidades autónomas se preparan para defender los recursos, porque, por un lado, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, recordó que el Gobierno federal impulsa la ampliación de la matrícula escolar y aspira a la cobertura universal con gratuidad, pero estos propósitos, que son muy nobles, no será posible alcanzarlos por la escasez de recursos federales, que cada año son más limitados. La decisión final la tendrán los diputados federales, aunque la mayoría obedece órdenes de Andrés Manuel López Obrador y no cambiará algo en el presupuesto si no tiene su autorización.