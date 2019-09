Ultimátum. Al parecer, quienes ya se pusieron a chambear son los regidores de la Comisión de Urbanismo del Cabildo de Culiacán, quienes mediante una encuesta por diferentes medios recabarán la información para conocer cuáles son los sectores más prioritarios para la instalación y reparación de luminarias. Esto luego de que el cuerpo colegiado se encuentra ya cansado de estar escuchando las declaraciones de que no hay dinero para hacer las reparaciones por parte del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, por lo que han hecho la solicitud de manera tajante para que durante esta semana se comience a trabajar en este tema con un presupuesto asignado que se tiene en la hacienda pública municipal y se deje de culpar a otros por no tener los fondos suficientes para iluminar Culiacán. Los regidores estarán pendientes de que el alcalde cumpla con la entrega de ese recurso y que el subgerente de Servicios Públicos, Rodolfo Audelo Avilés, cumpla con el compromiso que hizo con ellos la semana pasada y evitar que la ciudad continúe a oscuras.

Cuántos más. Varios han sido los atropellamientos que se han registrado en el municipio, principalmente frente a instituciones educativas, como el ocurrido la mañana de ayer con una estudiante de la UAS que se dirigía a la preparatoria Emiliano Zapata. Hace un mes, el director del Instituto Municipal de Planeación, Alejandro Medrano, inició un programa de pasos seguros instalando en menos de dos semanas un total de cinco, entre ellos el del Paseo Niños Héroes, el cual fue removido por el Gobierno del Estado; sin embargo, este programa de movilidad parece ser puesto en pausa sin motivo alguno, el cual prometía mucha seguridad a los peatones. ¿Será que también ya no les alcanzó el recurso para continuar con las instalación de los treinta pasos que se había comprometido instalar en toda la ciudad? ¿Acaso Estrada Ferreiro se desanimó luego de que le quitaron el paso peatonal del malecón?

Peligro latente. Diversas calles de Culiacán se han convertido en un peligro latente en esa temporada de lluvias debido a que, a la primera lluvia que se presente, las calles se inundan, ocasionando pérdidas materiales y hasta de vidas humanas. No solo en la zona centro se presentan este tipo de hechos, sino que en las colonias y fraccionamientos más alejados. Las autoridades municipales han realizado poco al respecto para prevenir más afectaciones. Se ve muy poca cooperación de su parte en el tema, pese a que hace menos de un mes una menor de edad perdió la vida. Para muestra, en la colonia Toledo Corro, entre la calle Mina de Tayoltita y Mina del Cerro, se concentra un arroyo, el cual no tiene protección, y, a la primer lluvia que cae, se desborda, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos que habitan en el sector.

Expulsado. En el grupo parlamentario de Morena se les agotó la paciencia, y ayer decidieron expulsar de su bancada al diputado local Fernando Mascareño Duarte por haber votado en muchas ocasiones en contra de lo establecido en la agenda legislativa, social y política del proyecto de la Cuarta Transformación. El legislador no es militantes de Morena y llegó al Congreso postulado por el Partido Encuentro Social, por la coalición Juntos Haremos Historia, pero decidió unirse a la bancada de Morena, aunque casi siempre ha votado en contra de sus compañeros. Hay que recordar que hace algunas semanas Mascareño Duarte acudió al Comité Ejecutivo Nacional, junto con cinco de sus compañeros morenistas, para exponer su motivo por haber votado en contra de los matrimonios igualitarios, y donde les manifestaron su inminente expulsión del partido. Ayer se buscó a Fernando Mascareño para conocer si se sumará a la bancada del Partido del Trabajo, si formará un grupo junto con Karla Montero del PES o se quedará como diputado sin partido; pero no fue posible localizarlo. Y aprovechando la expulsión, su compañero Pedro Villegas Lobo, de Morena, se burló de él en su página de Facebook, al publicar una foto de Mascareño con la frase “no se murió ni nada, pero desde hoy este diputado ya no pertenece al grupo parlamentario de Morena”, y que no representa y nunca ha representado los intereses de Morena y de los sinaloenses.