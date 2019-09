Informes. Los diputados locales y federales de Morena y del Partido Revolucionario Institucional tienen varias semanas presentando sus informes legislativos, algunos lo hicieron de manera individual en sus distritos o ciudades de origen, pero además lo han hecho como grupo parlamentario, aunque tengan muy poco que informar. Los morenistas lo hicieron ayer en Mazatlán y antier en Culiacán, y su informe se enfocó en el ahorro que han tenido con la reducción salarial y en el gasto operativo, así como el combate a la corrupción en la revisión de los informes de las cuentas públicas, las reasignaciones presupuestales a favor de grupos vulnerables. Pero lo que se les olvidó informar a los legisladores de Morena es sobre el rezago legislativo que cada vez es mayor, y que esta legislatura es considerada como la más improductiva. Está a punto de concluir el primer año legislativo, y son muchos los pendientes y temas importantes que no fueron atendidos por los diputados locales, que se enfocaron más en enfrentamientos que no le dejan nada bueno a Sinaloa y sus habitantes, y la falta de acuerdos. Los legisladores no tienen mucho que informar, y para muchos han dejado mucho que desear.

Damnificados. Si bien el huracán Lorena no dejó damificiados en Culiacán, sí hubo afectaciones en infraestructura, y entre los daños, está la fachada del Palacio Municipal, que tuvo un desprendimiento de una marquesina, por descuido y falta de mantenimiento de las autoridades municipales, que ni siquiera logra tener en buenas condiciones la sede del Gobierno de Culiacán. Esto representa un peligro para las personas que acuden al Ayuntamiento para realizar un trámite, porque un pedazo de marquesina que les caiga en la cabeza, puede producir una herida fuerte.

Sin apoyos. Ha pasado un año de las afectaciones del huracán Willa y de la depresión tropical 19-E, y los apoyos para vivienda que entregaría el Congreso y el Gobierno del Estado, siguen sin llegar, y se ha instalado una mesa de trabajo, en donde se le dará seguimiento a los apoyos de vivienda que se iban a otorgar con el ahorro de recursos recabados por la reducción de sueldos de los legisladores locales, pero que hasta el momento no se han otorgado. De acuerdo con Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, informó que los apoyos que no han ejecutado es porque el Gobierno federal había entregado algunas acciones de vivienda, lo cual mermó el avance de la evaluación de los daños que ya se contaba. Muchas familias tienen necesidades por haber perdido parte de su patrimonio, y por cuestiones burocráticas y falta de seguimiento, siguen sin recibirse.

Reforma educativa. Con el uso de su mayoría en la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario de Morena, y sus aliados del Partido del Trabajo y Encuentro Social, aprobaron las leyes secundarias en materia educativa, lo cual ha sido motivo de muchas críticas, por haber cedido a las presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Una de las voces más criticas han sido de Mexicanos Primero, su director general en Sinaloa, Ángel Leyva, sostuvo que México tenía una gran oportunidad de tener buenas leyes secundarias para el sistema educativo, pero en lugar de unir para mejorar la educación en el país, viene a traer controversias constitucionales, amparos y una batalla por la educación. En ese mismo sentido se ha expresado el diputado federal por Acción Nacional, Carlos Castaños Valenzuela, quien lamentó que se haya eliminado la evaluación docente y se haya regresado el poder al sindicato para la entrega de plazas a discreción, en una clara entrega de la educación pública a la CNTE. Las minutas fueron turnadas al Senado de la República, donde Morena y sus aliados tienen la mayoría simple para ratificar las leyes secundarias, con todo y la oposición de las demás fuerzas políticas.