La Glorieta

Descuido y desinterés. Desde hace varios años, los panteones públicos han sido descuidados, ya que atender el lugar en donde descansan los muertos no genera ganancias a la comuna; al contrario, se tiene que invertir en personal para que los limpien. Las autoridades municipales han descuidado tanto a los cementerios, como al 21 de Marzo, que se han convertido un nido de delincuentes y da temor ingresar al mismo en el día. En este cementerio han asesinado a varias personas, se han robado accesorios de varias tumbas y ahora el arroyo amenaza con irse llevando poco a poco los restos de la fosa común. Las autoridades ya deben actuar ante los graves problemas que se están presentando e invertir para que este panteón sea un lugar digno de descanso eterno y no un nido de malvivientes.

Prevención. Para evitar las inundaciones que han venido afectando en los últimos años por el bulevar Zapata en la colonia San Rafael, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro instruyó que se abran los tramos del canal pluvial que han sido tapados por particulares. A los largo de este bulevar se puede ver cómo en algunos negocios se ha tapado por completo el canal, y hay lugares en los que el agua no corre y se va por el bulevar. También anunció que va contra los espectaculares y los anuncios que son un peligro para la sociedad, tengan permiso o no, porque no está dispuesto a que tachen de negligente a su Administración. Dijo estar dispuesto a pagar el precio político que tenga que pagar por salvaguardar la vida de la ciudadanía.

Les dan gato por liebre. Los que se encuentran muy molestos son los comerciantes del mercado Salvador Alvarado, porque después de las recientes remodelaciones que les hicieron, no todo fue color de rosa. Ante las copiosas lluvias que se presentaron en la ciudad, los locales empezaron a gotear. Los afectados dijeron que esta situación ya fue reportada en el área de Mercados del Ayuntamiento, pero no han mandado a nadie a resolver el problema, y ellos no quieren poner de su bolsa para impermeabilizar, porque antes de la remodelación los techos estaban en buenas condiciones. Ahora, ellos tienen la duda de si fue la constructora la que hizo un mal trabajo o si el Gobierno no quiso pagar lo suficiente para que el mercado quedara en buenas condiciones. Solo han pasado seis meses desde que se hizo la remodelación, y los trabajadores ya empezaron a pegar de gritos. El gusto les duró poco.

Vaya enredo. A los que no les salen las cuentas es al alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Ángulo, y a Samuel Lizárraga Camacho, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que cada uno tiene una suma diferente del adeudo que se tiene desde Administraciones anteriores. Según los datos que tiene el edil del municipio cañero, la deuda con el IMSS oscila entre los 65 millones de pesos; mientras que la cifra que tiene el IMSS es de 120 millones. Sin duda, es mucha la diferencia. La pregunta aquí es: ¿quién tiene la razón? Por su parte, el alcalde señala que no se pueden hacer frente a un convenio que no se podrá cubrir, por lo que estarán a la espera de un programa federal para llegar a algún acuerdo.

Que se ajusten a la agenda. Los diputados le tienen que acomodar el horario de la comparecencia alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a un día en que pueda asistir, porque, si se la ponen en un horario agendado, no asistirá. El edil se dijo preparado para ir a comparecer y ya sabe lo que va a decir, que no tiene ni siquiera que apuntar. Entre sus planes también está dar a conocer a los legisladores el trabajo que ha realizado y hacer sus peticiones. Será interesante ver la actitud que tendrá el alcalde ante los cuestionamientos de los diputados, porque es conocido que se enoja muy rápido ante las preguntas incómodas.