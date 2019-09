Protesta. Como ya se ha vuelto una costumbre, el Gobierno de Culiacán, que preside Jesús Estrada Ferreiro, es blanco de protestas e inconformidades de sectores de la población. Ayer fueron los comerciantes del parque Las Riberas quienes “tronaron” en contra de la autoridad municipal por el hostigamiento que acusan han sufrido del actual Gobierno, y señalaron directamente al director de este parque, Dan Santos Valadez, por estas prácticas. No es la primera vez que se manifiestan estos comerciantes, que ahora salieron a las calles para protestar porque les duplicaron la cuota que pagan por el permiso para trabajar en este espacio público. Los vendedores marcharon por las principales calles del centro de Culiacán, hasta el Palacio Municipal, donde exigieron un alto a este hostigamiento que vienen recibiendo en los últimos meses. Esta Administración municipal se ha caracterizado por los conflictos con los vendedores ambulantes y por estar distanciada del sector privado del municipio.

Fallas. El asesinato de la joven Diana Giselle ha conmocionado a la sociedad por las fallas en el sistema de protección a víctimas de violencia familiar, que quedaron en evidencia. De acuerdo con Consuelo Gutiérrez Gutiérrez, titular del Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado salvaguardar la integridad de las personas que solicitan las medidas de protección; y, en este caso, la joven debió haber sido internada en un albergue, porque su vida corría peligro. Ante todas estas presuntas omisiones que han quedado en manifiesto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una investigación de oficio por este homicidio doloso. El señalado como presunto responsable desde la semana pasada tenía una orden de restricción que le prohibía acercarse al domicilio de la víctima y se le asignaría vigilancia con rondines de la Policía Municipal, pero al momento del crimen no había agentes en el domicilio, y el presunto agresor habría ultimado a balazos a quien fuera su pareja. ¿De qué sirve solicitar protección de la autoridad? En este caso no sirvió de nada, y ahora una familia llora por la muerte de un integrante, quien esperaba dar a luz a una vida que no logró nacer.

Nuevo sindicato. Con la reforma laboral más reciente se abrió una gran puerta para que todos los trabajadores, ya sea sector público o privado, puedan formar sindicatos, incluso en dependencias en donde ya existe uno. Esto dio oportunidad al nacimiento del Sindicato Democrático de Trabajadores de Salud, Similares y Conexos de la República Mexicana (SDTSSyCRM) General Lázaro Cárdenas sección 5, y le abre la puerta para que todos los empleados del sector de la salud que ya no están conformes con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) sección 44 y sus dirigentes, encabezados por Arcelia Prado Estrada, a que se afilien con ellos, garantizando que mantendrán intactos los derechos labores que tienen actualmente. La nueva organización sindical obtuvo la toma de nota a nivel nacional, y el pasado sábado tomaron protestas los primeros ocho comités directivos, entre ellos Sinaloa, y a nivel local esperan recibir el visto bueno del Gobierno del Estado, para lo cual han solicitado audiencia con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres. De acuerdo con Andrea Carrillo, secretaria general de este sindicato, los trabajadores ahora tendrán una segunda opción para afiliarse para que defiendan sus derechos laborales.

Buen inicio. Quienes andan muy contentos son los pescadores ribereños, porque en el primer día de capturas de camarón reportan en general buena pesca y tallas del crustáceo. Los resultados preliminares del primer día que dio la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno estatal, que dirige Sergio Torres Félix, señalan que en algunos campos pesqueros, como en Las Arenitas, sindicatura de Eldorado, hay reportes de hasta cien kilogramos por panga. Todo parece indicar que hay mucho camarón y de buen tamaño, por lo que se augura una muy buena temporada camaronera 2019-2020 en el litoral sinaloense. Ayer todo fue felicidad en los campos pesqueros, y los pescadores no podían ocultar su cara de felicidad en el inicio de la zafra.