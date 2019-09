Desaire. Por primera ocasión desde que se festeja el aniversario de Culiacán, el Ayuntamiento no entregará el Premio Coltzin al Mérito Ciudadano durante el mes de septiembre, porque la convocatoria fue desairada por los culiacanenses, y únicamente hubo dos propuestas de ciudadanos que se registraron. En el programa de los festejos otorgado por el Gobierno municipal estaba programada la entrega de este galardón el día de ayer, pero en la sesión de cabildo del jueves pasado se aprobó dar una prórroga para los registros hasta el 11 de octubre, y la sesión solemne sería entre el 21 y el 25 de octubre, en el Salón de Cabildo, en un evento chico, a diferencia de las anteriores Administraciones, que lo hacían en el teatro MIA. No es la primera vez que una convocatoria del Ayuntamiento es desairada por la sociedad de la ciudad capital.

Operativo. Tuvo que ocurrir un accidente en el que resultaron lesionados seis niños para que la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado cumpliera con su obligación de supervisar los vehículos escolares, y resulta que catorce de ellos estaban brindando el servicio de manera irregular y uno de ellos no contaba con permiso, cuando hace alrededor de un mes los revisaron, previo al inicio del ciclo escolar. Lo grave es que la combi involucrada en el siniestro vial tampoco tenía permiso ni pudieron acreditar el seguro de la unidad; sin embargo, todos los días transportaba a niños de su casa a la escuela, y viceversa. ¿Por qué dejaron que operaran durante un mes con irregularidades? ¿Por qué no fueron detectados antes por los inspectores? ¿Realmente la Dirección de Vialidad y Transporte revisa y supervisa las unidades escolares? Por fortuna, el accidente no dejó pérdida de vidas, pero sí muchas enseñanzas para las autoridades estatales y los padres de familia, porque estos últimos deben ser muy estrictos con los vehículos en los que mandan a sus hijos a la escuela.

Desalojo. Una mujer que tenía años con su puesto en el Palacio Municipal, donde vendía artesanías y productos elaborados por mujeres, apoyado por la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, fue retirada por órdenes del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, porque, según él, el edifico es un recinto histórico, no un mercado, y le quita la oportunidad de obtener un ingreso a esta persona. De acuerdo con la síndica procuradora Sandra Martos Lara, quien había solicitado una mejor ubicación de este puesto dentro del Ayuntamiento, lamenta la decisión de Estrada Ferreiro. Mientras que la subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento del Gobierno estatal, Morayma Yaseen Campomanes, dijo que ante la decisión de alcalde, ahora buscan un nuevo espacio para colocar este stand de mujeres emprendedoras. Así va la Cuarta Transformación en la ciudad capital de Sinaloa.

Uniformes. Y varios días después de haber surgido la polémica por los uniformes otorgados a los trabajadores sindicalizados, finalmente decidió dar la cara David Alarid Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), quien informó que los uniformes que traían el logotipo de la Administración municipal pasada y que fueron entregados a empleados del Ayuntamiento el pasado 23 de agosto por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ya estaban hechos, pero no habían sido pagados, por eso decidieron ponerle el nuevo logotipo encima del otro que ya estaba colocado, y que no podían quitar porque se rompería la tela.

Protesta. Los productores agrícolas volvieron a salir a manifestarse por la falta de pago de los acopiadores, y ayer lo hicieron en una bodega en el municipio de Navolato, en donde se encendieron los ánimos, y en la manifestación decidieron encender unas llantas afuera de las instalaciones de la empresa. Los agricultores exigen el pago por su cosecha de maíz que les entregaron desde hace muchas semanas, y es hora que no reciben el pago.