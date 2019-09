Con miras al 2021. Culiacán fue ayer el epicentro político de México, donde se dieron cita personajes de talla nacional de todos los partidos políticos, lo que manda una buena señal de civilidad y altura política. El teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente fue el escenario del primer informe legislativo del senador Mario Zamora Gastélum, y los diputados federales, Érika Sánchez Martínez y Alfredo Villegas Arreola. Los tres priistas contaron con el respaldo del gobernador Quirino Ordaz Coppel; del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas; del coordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, y del líder del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros. Además, estuvieron senadores de otros institutos políticos, como la panista Josefina Vázquez Mota: el perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa; Juan Manuel Zepeda Hernández de Movimiento Ciudadano; Alejandra del Carmen León Gastélum, del Partido del Trabajo; Rubén Rocha Moya de Morena, y los priistas Jorge Carlos Ramírez Marín, Manuel Añorve Baños y Beatriz Paredes Rangel. Sin importar los colores partidistas, se unieron para acompañar a su compañero de Cámara en un evento que lució lleno a reventar.

Morenistas. Y entre los representantes de la Cuarta Transformación que acudieron al informe legislativo, merece una mención especial el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien llegó a la Universidad Autónoma de Occidente acompañando al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Horas antes estuvieron en la sindicatura de Baila, en las Jornadas de Apoyo. Estrada Ferreiro lució año muy contento, sonriente como nunca, ni en su toma de protesta el pasado 1 de noviembre había mostrado alegría por ocupar este importante cargo. En este evento de legisladores priistas, donde no fue el único morenista presente, se vio a un alcalde inédito, contento, saludador y hasta bromista. Esperemos que este sea el nuevo rostro de Jesús Estrada Ferreiro para los dos años que le quedan de administración en la capital sinaloense.

Aspiraciones. El escenario era inmejorable para levantar la mano por la sucesión gubernamental del 2021, que luce lejana, pero ya está a la vuelta de la esquina. Ahí estaban todos los que iban a estar en la toma de decisiones para elegir al próximo candidato del PRI a la gubernatura, así como había varios de los aspirantes que han sido medidos en las encuestas de preferencias electorales. En su discurso, el senador Mario Zamora Gastélum dijo entre líneas que sus aspiraciones está en la gubernatura, y así lo dio a entender cuando dijo que le queda mucho en el cargo de senador, pero rápido reviró y aclaró: “Espero que no tanto”. Tal vez no fue muy claro, pero entendieron quienes deben de entender. Como senador, está en la contienda interna de su partido, como también lo están Aarón Irízar López, Jesús Valdés Palazuelos y Sergio Torres Félix, y por Morena, Rubén Rocha Moya y Jesús Estrada Ferreiro. Todavía no hay nadie perfilado como puntero, ni tampoco un claro sucesor de Quirino Ordaz Coppel, que será dado a conocer en diciembre del próximo año o enero del 2021; puede ser cualquiera, porque nadie tiene nada amarrado.

Alito. Los planes del Partido Revolucionario Institucional son recuperar posiciones que han venido perdiendo en las últimas elecciones, como recuperar las mayorías en las Cámaras de Senadores y Diputados, y gubernaturas, así como mantener la de Sinaloa. En su visita a Culiacán, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo diversas reuniones. A su llegada a la ciudad sostuvo una cena con amigos; por la mañana de ayer, desayunó con líderes priistas, posteriormente con presidentes municipales de su partido: Aglaeé Montoya Martínez (Angostura), Griselda Quintana García (Cosalá), Ángel Geovani Escobar Manjarrez (Elota), Carlo Mario Ortiz Sánchez (Salvador Alvarado) y Felipe Garzón López (Concordia). Y por la tarde, sostuvo una reunión en la sede del PRI, con los integrantes de los comités municipales. El objetivo es mantener la unidad del partido y afinar la estructura para la próxima elección, cuyo objetivo es recuperar la mayoría en el Congreso del Estado y los principales municipios que son gobernador por Morena-PT.