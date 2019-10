Saldo. El paso de la tormenta tropical Narda por la zona centro de Sinaloa dejó fuertes lluvias, principalmente en Navolato y Eldorado, donde los fuertes vientos se hicieron sentir, provocando árboles y postes caídos. En el campo pesquero Yameto, una de las zonas más bajas del municipio cañero, por la tarde de ayer, las familias tuvieron que ser evacuadas, toda vez que el nivel del agua subió. Fueron horas de angustia que vivieron los habitantes, que todos los años tienen que pasar por esta situación. Algunos pobladores abandonaron sus viviendas en sus vehículos personales y se refugiaron con familiares en otros poblados y en la cabecera municipal, hasta que pasó la contingencia; otros fueron llevados a un albergue en Altata.

Imprudencia. Desde muy temprano, todos los puertos del estado fueron cerrados a la navegación, ante la cercanía de Narda, pero eso no les importó a muchos pescadores de Altata y Yameto, quienes salieron desde antes del amanecer para capturar camarón, porque ayer se levantó la veda en altamar, y no quisieron perder el día, además de que no hubo sol, y hasta el mediodía no había fuerte oleaje ni vientos. De acuerdo con los mismos pescadores, la decisión de salir a trabajar la tomaron porque no vieron riesgos, y que ellos conocen muy bien el mar y saben cuándo empieza el mal tiempo. Alrededor de las 14:00 horas, todas las embarcaciones menores comenzaron a regresar a los campos pesqueros con producto de sus capturas y para resguardar sus embarcaciones hasta cuando abran el puerto a la navegación. Fue mucha imprudencia de su parte, además de que no hay vigilancia. Por fortuna no pasó nada que lamentar.

Cancelaciones. Ante la emergencia por la aproximación de la tormenta tropical Narda, muchos de los eventos que ayer se tenían programados fueron cancelados, tres de ellos iban a ser en escuelas, pero como se suspendieron actividades educativas, decidieron cancelarlos; así como una rueda de prensa en el Congreso del Estado. Los únicos dos que se llevaron a cabo fue un acto cívico donde conmemoraron el 254 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, en la explanada de Palacio de Gobierno; y la sesión de cabildo en el Palacio Municipal de Culiacán, sin la presencia del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien acudió a una reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se evaluó la trayectoria y el pronóstico del fenómeno natural. Vale más prevenir que lamentar, y ayer se cubrieron todas las medidas de seguridad.

Sesión. En el Congreso del Estado está todo listo para iniciar hoy con el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, y el tema principal será la elección de la Mesa Directiva, cuya presidencia es disputada por todos los grupos parlamentarios, aunque Morena no puede presidirla porque tiene la mayoría y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Los nombres de los posibles presidentes que se han puesto sobre la mesa de negociación es la priista Gloria Himelda Félix Nieblas, la panista Roxana Rubio Valdez, el perredista Édgar Augusto González Zataráin y el petista Eleno Flores Gámez; y el plan A de los morenistas ya está descartado, porque no hay condiciones para la reelección de Marco César Almaral Rodríguez, que aspira a tener este cargo por segundo año consecutivo, pero su conducción de las sesiones ha sido duramente criticado y no logra la mayoría calificada que se necesita. Además, hay que recordar que el intento de reelección de Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados fracasó, y hasta fue criticado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Acuerdos. Los diputados locales que forman parte de la Comisión de Salud acordaron acudir a la Cámara de Diputados para gestionar recursos para los trabajadores de salud con sueldos precarios para homologar sus salarios, en espera de recibir las plazas que les prometieron para mediados de este año, pero no les han llegado, y no hay fecha ni certeza de que el Gobierno federal se las entregará, a pesar de que hay un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este año fueron incluidos en el Presupuestos de Egresos del Estado, pero ahora buscan hacerlo con recursos federales etiquetados.