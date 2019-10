Instalación. Se abrió ayer el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de esta Legislatura, y los diputados locales lograron ponerse de acuerdo para elegir a la nueva Mesa Directiva, que es presidida por Gloria Himelda Félix Nieblas. Como vicepresidenta se mantuvo Roxana Rubio Valdez, del PAN; y se eligió para el mismo cargo a Juan Ramón Torres Navarro, de Morena; como secretarias, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, del PRI; Yeraldine Bonilla Valverde, de Morena; y como prosecretarios, los morenistas Pedro Villegas Lobo y José Rosario Romero López. La elección fue por unanimidad, con 37 votos a favor y 3 abstenciones, de María Victoria Sánchez Peña, Édgar Augusto González Zataráin y Florentino Vizcarra Flores.

Molestia. La elección de la Mesa Directiva no dejó contentos a todos. Como ejemplo, el perredista Édgar González Zataráin, uno de los que se abstuvo de votar, reclamó que no se incluyó a representantes de los partidos sin grupo parlamentario, como el PRD, Encuentro Social y Partido Sinaloense. De este último, Angélica Díaz Quiñónez aspiraba a ascender de secretaria y vicepresidenta de la Mesa Directiva, pero quedó fuera. González Zataráin fue uno de los que se manejó con posibilidades de presidir la Mesa Directiva. En el caso de la morenista María Victoria Sánchez, afirmó que esto fue una imposición de la Junta de Coordinación Política, y que no se escucharon las propuestas, como la de Édgar González, de incluir a legisladores de partidos sin bancada. Al final, las abstenciones son consideradas como a favor, por lo cual se determina la elección por unanimidad. Con esto se puso fin el reinado de un año de Marco César Almaral Rodríguez, con un estilo muy característico para conducir las sesiones, y muy criticado por la oposición.

Invitados. A diferencia de otras sesiones de instalación de periodos ordinarios, incluso hace un año, cuando inició esta legislatura, se hizo sin invitados especiales, y únicamente acudieron el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, en representación del gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien a la misma hora dio una rueda de prensa para dar el saldo del paso de la tormenta tropical Narda por Sinaloa; y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez.

Juicio. La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, le ganó la batalla legal al legislador Jesús Palestino Carrera, luego de que la Comisión de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del partido desechó la denuncia interpuesta por él en contra de su coordinadora por violencia política durante las reuniones del grupo parlamentario, previas a la votación del Presupuesto de Egresos del Estado 2019, en diciembre y enero pasado. Esto porque el órgano de justicia partidaria determinó como inexistentes e infundadas las acusaciones hechas por Palestino Carrera, por lo que no se interpondrá ningún tipo de sanción contra Domínguez Nava. Desde entonces, las diferencias entre ambos legisladores ha sido marcada, incluso la bancada está muy dividida, al grado de haber perdido la mayoría, y ya expulsaron a uno de sus integrantes, Fernando Mascareño Duarte, que se mantiene como diputado sin partido político.

Olvido. Los productores sinaloenses sienten que el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador les ha dado la espalda y lo único que busca es desmantelar la agricultura comercial, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria en México. Los agricultores lamentaron que las políticas federales estén diseñadas únicamente para beneficiar a los pequeños productores del sur del país y les afecte a quienes producen los alimentos que consumen los mexicanos. Ayer se reunieron en las oficinas de Caades con representantes del Gobierno federal, en donde plantearon las necesidades del campo en Sinaloa y del Presupuesto de Egresos Federal que requieren para ser apoyados en su actividad productiva. Es mucha la incertidumbre que hay en el sector agrícola, que ha sufrido mucho este año por la falta de apoyo del Gobierno federal, pero la situación se visualiza mucho más complicada para el siguiente año.