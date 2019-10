Acuerdos. El inicio del segundo año legislativo en el Congreso del Estado ha sido marcado por los acuerdos de civilidad política que se han pactado entre los grupos parlamentarios, principalmente entre Morena y el Partido Revolucionario Institucional, que se vio en la elección de la Mesa Directiva —aunque no dejó a todos contentos— y de José Alfredo Beltrán Estrada, como comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip). El siguiente tema a discutir en lo inmediato es ver qué harán jurídicamente con el veto y las observaciones de los decretos de los informes de las cuentas públicas, que aprobó en sentido reprobatorio el grupo mayoritario. El asunto está en la Comisión de Fiscalización, cuyo presidente, Marco Antonio Zazueta Zazueta, no ha dejado de criticar la decisión del gobernador Quirino Ordaz Coppel, e insiste en que atenta contra la separación de Poderes. Todo puede terminar ahí, porque si aprueban o no, no tiene repercusiones legales, ya que lo que cuenta es resolver las observaciones ante la Auditoría Superior del Estado, ente autónomo que determinará si presenta o no denuncias penales por desvío de recursos; y todo lo demás es meramente político y golpeteo mediático de Morena. Veremos hasta cuándo se cumple ese acuerdo se civilidad, y quién es el primero en romperlo.

Asambleas. Y hablando de Morena, los morenistas sinaloenses preparan las siete asambleas municipales que se llevarán a cabo de manera simultánea el próximo sábado en Sinaloa, en las cuales únicamente podrán participar los militantes que se afiliaron antes del 20 de noviembre del 2017, como lo marca la convocatoria, que fue aprobada en el tercer Consejo Nacional Ordinario. En estas asambleas se van a elegir a 10 consejeros por distrito, cinco mujeres y cinco hombres. Esto es el inicio del proceso de renovación de la dirigencia nacional, y posteriormente se hará en el Comité Estatal de Morena. Se vienen momentos de cambios y de orden en este instituto político.

Cambios. A unos días de cumplir un año de su Administración, el presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, ha comenzado a sacudir su gabinete en busca de lograr mejores resultados para la población navolatense. El primero de los cambios fue el nombramiento de Juan Diego Plata Amarillas como gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan), en sustitución de Jesús Ramón Ochoa Zambada. Esto sucede una semana después del problema que tuvo la paramunicipal con la suspensión del servicio de agua potable por tres días a consecuencia del corte de energía eléctrica por un adeudo millonario con la Comisión Federal de Electricidad, el cual terminaron por pagar, cuando pudieron haber evitado tantas molestias a la ciudadanía. Esta sacudida tiene a muchos funcionarios navolatenses temblando, en especial a quienes no han dado resultados en 11 meses de Gobierno, porque prácticamente tienen sentenciada su salida. Según hemos confirmado, en los próximos días serán anunciados más cambios en el Ayuntamiento de Navolato. Sobre aviso, no hay engaño.

Oscuridad. El recién construido bulevar salida a Imala le cambió completamente el rostro a todo el sector noreste de la ciudad de Culiacán, que benefició a varios fraccionamientos que tienen muchos años construidos por esta vialidad y que anteriormente era una calle peligrosa y oscura. Lo único malo que tiene esta obra es la falta de alumbrado público, porque el constructor de esta obra dejó un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad que el Ayuntamiento de Culiacán no quiere pagar; así que, mientras siga este conflicto, el bello bulevar salida a Imala seguirá oscuro por las noches, opacando la millonaria inversión que hizo el Gobierno del Estado. Los vecinos del sector solicitan una solución a las autoridades estatales y municipales para que las luminarias que fueron instaladas finalmente funcionen, y por las noches sea una vialidad mucho más segura para ellos.