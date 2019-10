Sin detenciones. A pesar de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por mal uso de recursos públicos y desvíos detectados en las revisiones de las cuentas públicas de los entes estatales, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha ejecutado órdenes de aprehensión contra al menos 50 servidores y exservidores públicos. De acuerdo con el Informe de Atención y Solventación de Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, correspondiente al periodo entre los ejercicios fiscales 2008-2016 de la ASE, 30 denuncias presentadas se encuentran en averiguación previa consignada, pendiente de ejecución de orden de aprehensión librada; mientras que en otras 18 ya se determinó acción penal en contra de alguno de los involucrados; sin embargo, la orden a aprehensión se encuentra pendiente de cumplimento o de liberación. Por lo cual, nadie ha pagado por hacer mal uso de recursos públicos, aunque hay juicios abiertos contra algunos.

Oscuridad. Pasan los días, y la ciudad de Culiacán cada vez está más oscura por las noches, porque se descomponen las luminarias o se roban el cableado, y el Ayuntamiento no está reparando todas porque están a la espera de que la Secretaría de Energía del Gobierno federal les resuelva sobre el recurso que recibirán para la compra de lámparas led, que inicialmente serían 28 mil luminarias; pero ahora, de perdida, esperan que sean 12 mil, para poder reemplazar las lámparas que dejaron de funcionar. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro viajó el lunes a la Ciudad de México para cerrar con esta gestión, y aunque dijo que le fue muy bien, todavía hasta ayer a mediodía no tenía respuesta de la dependencia federal. A ver si aprovecha la visita de Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, y como ha dicho que es su amigo y lo ayudará, para que terminen de liberarle este recursos y que las lámparas led lleguen antes de que concluya el año, de lo contrario, el problema aumentará.

Primer informe. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, está a punto de cumplir su primer año en el cargo, y todavía no han revelado la fecha y lugar donde será la presentación de su primer Informe de Gobierno, a menos que solo lo haga en el Salón de Cabildos en una sesión normal. Nos han comentado que será a final de mes, pero la pregunta que surge es: ¿Qué va informar Estrada Ferreiro?, porque no ha iniciado obras importantes, y las que están en curso todas son hechas por el Gobierno del Estado, con gestiones que ha hecho el gobernador Quirino Ordaz Coppel ante el Gobierno federal, incluso hasta logró empujar el metrobús, que fue la propuesta principal de la campaña de Jesús Estrada, pero fue el mandatario estatal quien lo hará posible. En este primer año ha comprado camiones recolectores de basura, ha tenido fallas en el servicio de recolección, han tapado baches y reparado rejillas de alcantarillado para evitar más muertes en inundaciones, y gracias a Japac se ha iniciado con trabajos de introducción de agua potable y alcantarillado en colonias y comunidades rurales, pero nada grande, ni relevante. No tiene mucho que informar, y se ha pasado en el ojo del huracán por sus declaraciones y decisiones. Así la cuarta transformación en Culiacán.

Aprobación. En la sesión ordinaria de ayer los diputados locales aprobaron que las actas de nacimiento sean permanentes en Sinaloa. Aunque el documento no cuenta con una vigencia, muchas dependencias y entidades financieras, y hasta en escuelas, solicitan a las personas que presenten actas de nacimiento con menos de uno o tres meses de expedición. Pero con esta modificación del Código Familiar del Estado de Sinaloa se terminará esta práctica, que se venía implementando desde hace varios años. Ahora, con Ciudadano Digital, también se pueden solicitar por internet e imprimirse a color o blanco y negro, teniendo vigencia para realizar cualquier trámite, sin la necesidad de tener que acudir a la Unidad de Servicios Estatales para obtenerla.