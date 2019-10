La Glorieta

Más que listo. El que dijo sentirse más que listo para su comparecencia de este miércoles, a partir de las 17:00 horas, ante el Congreso del Estado, fue el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, además dijo que no necesitará estudiar ni aprender lo que tendrá que decir durante su participación, ya que no necesita repasar escritos debido a que solo responderá las preguntas de los diputados, y como él no debe nada, se mostrará normal. Ante el cuestionamiento de si irá acompañado o llevará a los directores de las dependencias implicadas, dijo que él no llevará a nadie, ya que es decisión de ellos decidir si quieren o no asistir.

Aparece sin muchas noticias. El famoso por nunca aparecer y por nunca tener detalles de los programas sociales, claro, Jaime Montes, afirmó que el abandono de las dependencias federales quedará resuelto en el mes de diciembre. A casi un año de haber ocupado el cargo de coordinador de Programas Federales, Jaime Montes ha dado largos plazos en relación con aclarar el futuro de las delegaciones de las dependencias federales en los estados. Mientras tanto, los ciudadanos que gozaban de programas y recursos de estas dependencias se siguen preguntando quién les responderá sobre sus reclamos y demandas y quién los estará orientando ahora, tal es el caso de los microempresarios y agricultores. Jaime Montes dijo que, probablemente, se someterá a concurso el puesto de encargados de las oficinas de las dependencias, pero que hasta no hacerlo seguirán igual, con encargados provisionales.

Los nombres de algunos consejeros. Después de haberse armado gran trifulca en las reuniones de Morena, ya salieron algunos nombres de los consejeros estatales elegidos. En el distrito quinto quedaron Carlos Rea, quien es candidato a dirigente del SNTE 27, con 53 votos; Cirilo Celis, con 49 votos; Enrique Ramírez (asesor parlamentario), con 40 votos; Horacio Orduño, con 34 votos; y el hijo del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, con 37 votos; además de la diputada federal Merary Villegas, que, a pesar de los abucheos, logró 60 votos. La conocida militante de a pie y asesora parlamentaria de Morena, María Inés Pérez, también fue electa. Los funcionarios pueden ser consejeros por estatutos del partido, el presidente del IMJU Culiacán, Alonso Ramírez, fue electo, incluso entró a un reconteo, pues la competencia se puso reñida.

Se defienden. Las que arremetieron ayer contra la titular del CESP, Jenny del Rincón, fueron las titulares de las dependencias del Ismujeres, Cepavif, Sipinna, Ceprevsin y del Centro de Integración de Justicia, luego de que Jenny del Rincón declaró que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, debe revocar los mandatos de las titulares de las dependencias, ya que estas están fallando, esto refiriéndose a las altas estadísticas que se registraron en el Semáforo Delictivo, debido al repunte de algunos delitos, como violencia familiar y violaciones, durante el pasado mes de septiembre. En su defensa, las titulares de las dependencias rindieron un mininforme de lo que han realizado en las dependencias a sus cargos, pero no se quisieron quedar atrás, ya que Reyna Araceli Tirado, directora del Ismujeres, dijo que Jenny del Rincón también debe ponerse a trabajar, pues para lo único que es buena es para andar arremetiendo y figurando en los medios de comunicación, además de que se le ha pedido que asista a reuniones para unir esfuerzos y siempre ha brillado por su ausencia.

Sin medicamentos. Pese a que en meses pasados en el Gobierno estatal los diputados se rasgaron las vestiduras porque el Hospital Pediátrico no tenía medicamentos, el abasto fue de relumbrón, y de nueva cuenta los padres de familia se las están viendo negras para surtir las recetas. Aunque la mayoría de los medicamentos que les recetan entran en el Seguro Popular, al ir a la farmacia se encuentran con que no hay. Por esta razón se le hace un llamado al secretario de Salud, al gobernador y al delegado de Programas Federales para que se echen una vueltecita por el Hospital.