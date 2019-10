Violencia. Culiacán vivió ayer un día de terror que quedará grabado en la memoria de los habitantes de la ciudad capital del estado para toda la vida. Grupos de la delincuencia organizada secuestraron a la ciudad y sus pobladores, se enfrentaron a balazos en varias ocasiones con elementos federales y estatales, robaron automóviles, camiones, tráileres y los incendiaron para bloquear las principales vialidades de Culiacán y los acceso a la ciudad, y liberaron al menos a 20 internos, proceso en el que mataron a dos custodios del penal de Culiacán. En punto de las 18:00 horas de ayer los negocios cerraron sus puertas, los camiones y demás servicios de transporte dejaron de funcionar, y se vivió un obligado toque de queda que no había pasado anteriormente. No se había vivido tanta violencia desde el año 2008, cuando se desató una guerra entre grupos del Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva. No hay una cifra real de muertos y heridos, de manera oficial únicamente se reportan cuatro civiles fallecidos, y siete heridos de gravedad en los hospitales, cuatro de ellos son elementos del Ejército Mexicano.

Versión oficial. De acuerdo con el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, al realizar un recorrido por el sector Tres Ríos las Fuerzas Federales fueron atacadas a balazos, por lo que repelieron el ataque y controlaron la situación en una vivienda donde estaban cuatro hombres, y uno de ellos fue identificado como Ovidio Guzmán; pero al ser superados en número por los delincuentes y tras varios sucesos violentos ocurridos en la ciudad, decidieron cancelar la versión. El funcionario federal en ningún momento dijo que lo hubieran detenido, pero tampoco que lo hayan liberado. La realidad es que Guzmán está libre, y las Fuerzas Federales demostraron que fueron superados por el Cártel de Sinaloa.

Respaldo. El salón de sesiones del Congreso del Estado fue abarrotado por trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quienes acudieron para respaldar las iniciativas a las que se les dio primera lectura. El grupo más numeroso fue para apoyar el proyecto presentado por el rector Juan Eulogio Guerra Liera y el Consejo Universitario de la UAS, que propone agregar el artículo 92 bis de la Constitución del Estado de Sinaloa para que se remitir al consejo universitario cualquier solicitud para modificar la ley orgánica de la UAS, y que sean los propios universitarios quienes decidan el futuro de la institución, y no los diputados locales, para que pueda prevalecer la estabilidad y gobernabilidad en la institución. El objetivo de esta movilización es defender la autonomía universitaria. El resto de las iniciativas buscan regresar el voto universal de alumnos y profesores, como ocurría antes, en donde se hacían muchas fiestas, se gastaba mucho recurso para movilizar votantes, y los cierres de campaña eran eventos masivos con los grupos de moda, lo cual, de acuerdo con los dirigentes sindicales que estuvieron presentes en el Congreso, generaría de nuevo inestabilidad en la universidad. Las iniciativas fueron turnadas para su segunda lectura para la sesión del martes, y posteriormente serán enviadas a comisiones para su revisión y dictaminación, en caso de así considerarse. Hay que esperar cuál será la postura de los legisladores sobre estas propuestas, presentadas por diferentes grupos de universitarios.

Megasueldos. Está a punto de cumplir un año la Administración de Jesús Estrada Ferreiro, y todavía hay trabajadores que ganan más que él. Según el presidente municipal, hay personal que gana 60 mil pesos mensuales, y tienen puestos simples en el DIF Culiacán. Al detectar esto, revisarían el sistema para conocer el porqué de esos salarios y su historial, pero este les ha fallado porque hay un bloqueo, por lo que no pueden ver esos detalles, pero siguen investigando para que nadie gane más que el presidente municipal, quien, por cierto, está próximo a presentar su primer Informe de Gobierno, que sería la última semana de este mes, pero no han dado a conocer la fecha exacta.