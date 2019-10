Daños colaterales. El combate al crimen organizado ha dejado miles de muertos en todo el país, y Sinaloa le ha aportado miles a esta gran cifra negra, desde que se emprendió la guerra contra el narcotráfico, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y continuó en los seis años de Enrique Peña Nieto; y en el primer año de Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción, aunque la estrategia ha cambiado, pero los abrazos, no balazos, los “fuchi, guácala”, los “pórtense bien” y “los voy a acusar con sus mamás”, tampoco han funcionado. El gobierno de AMLO enfrenta su primer gran crisis, y sus secretario de Seguridad y de la Defensa Nacional, Alfonso Durazo y Luis Cresencio Sandoval, han reconocido errores y acciones precipitadas de los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, en este operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López.Alguien del Gobierno federal debe pagar por este garrafal error, que al menos dejó doce muertos, entre ellos ciudadanos inocentes que quedaron en medio del fuego cruzado en el sector Tres Ríos, que su único error fue haber estado trabajando. Ahora hay familias que lloran por el fallecimiento de uno de sus integrantes, mujeres han quedado viudas, hijos sin padres, otros perdieron hijos, hermanos, primos, sobrinos, y esa gran pérdida jamás se puede recuperar. Y las autoridades federales se pueden justificar de muchas maneras, pero alguien tomó malas decisiones que costaron vidas humanas.

Rebasados. Y si en el Gobierno federal cometieron un grave error, en el estado y municipio fueron omisos, y dejaron pasar muchas horas de crisis, psicosis y desinformación, para reaccionar y hacer una de las partes que les corresponde, prevenir. Si bien el Ejército actuó sin informar a las autoridades estatales, al momento de que iniciaron las balaceras, el Ayuntamiento y el Gobierno estatal debieron hacer algo, como advertir a los ciudadanos que no salieran a las calles, que conservaran la calma y que no entraran en pánico. El principal responsable de esta omisión fue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyo titular, Cristóbal Castañeda Camarillo no fue posible localizarlo para que explicara qué está pasando y qué se tiene qué hacer en un momento de gran crisis. A lo anterior hay que sumarle que su área de comunicación social es sumamente ineficiente, y por más que se le pidió información, simplemente no lo hicieron durante el momento de las balaceras, hasta que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado les tuvo que enmendar la plana. A las 17:22 horas del jueves, emitieron un posicionamiento a mantener la calma y no salir a las calles. Además de que la Secretaría de Seguridad estatal no informó, se les fugaron 55 internos del Penal de Aguaruto, y de acuerdo a testimonios de familiares de reos y comerciantes, afuera de la cárcel no estaba la patrulla que normalmente vigila. Es urgente que el gobernador Quirino Ordaz Coppel haga una intensa sacudida en esta área y lo haga de inmediato.

¿Y los municipales? Lo que llamó fuertemente la atención fue que durante la tarde del jueves no se vieron policías municipales, ni de Tránsito por las calles, con excepción de algunos agentes de la Unidad de Vialidad que quedaron en el epicentro de los enfrentamientos, frente a la Fiscalía General del Estado, por la tarde y noche del jueves no fueron visto patrullas recorriendo las calles, y durante la madrugada del viernes tampoco. ¿Se escondieron?, ¿se encuartelaron?, ¿por qué no brindaron seguridad? Fue hasta que amaneció el viernes cuando se comenzaron a ver patrullas. Muchos elementos fueron enviados a mover escombros de los vehículos que fueron quemados. El Ayuntamiento de Culiacán tampoco emitió ningún comunicado. Fue hasta el jueves, cuando Jesús Estrada Ferreiro compartió en su página de Facebook, que apenas tiene 16 mil 068 seguidores, el posicionamiento emitido por Gobierno del Estado, hasta a las 18:31 horas del jueves, y el ayuntamiento, a las 18:08 horas. Todo esto ya fue muy tarde.