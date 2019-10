La Glorieta

Sin avance. La Fiscalía General del Estado ha quedo muy mal debido a los eventos ocurridos durante el jueves pasado. Es hora de que el fiscal Juan José Ríos Estavillo no ha salido a informar sobre el número de víctimas inocentes, ni de sicarios ni de las diversas corporaciones policiales. Los rumores de que había decenas de cuerpos tirados; de que a los hospitales llegaron una gran cantidad de heridos, pero que se fueron por miedo a que llegaran hombres armados, se han esparcido, sin que el fiscal haga algo por detenerlos e informar a la población lo que pasó. Lo mismo ha ocurrido con las autoridades estatales y municipales, cuyos mandos simplemente han enmudecido ante la decepción de miles de sinaloenses. Ahora, en lo que corresponde a la atención a víctimas, el Gobierno estatal le está pasando la bolita al federal, y viceversa, y mientras tanto las víctimas inocentes del pasado jueves están gastando de su bolsa para curarse y cubrir los diversos gastos.

Con terror. Ante la fuga de más de 51 reos peligrosos del penal de Aguaruto, quedan las preguntas: ¿quién va a proteger a las personas que tuvieron el valor para denunciarlos?, ¿qué pasará con estas personas que ahora viven con el horror de que sus agresores están en libertad?, ¿qué autoridad se hará responsable de su seguridad, porque no pueden simplemente dejarlas en el abandono?, ¿ahora con qué cara las autoridades pedirán a la ciudadanía que denuncie, si de por sí el nuevo sistema de justicia penal ya estaba dejando un mal sabor de boca al quedar la mayoría de los delincuentes en libertad y casi nadie se animaba a denunciar, por lo que la impunidad es casi del 99 por ciento?, ¿ahora quién querrá denunciar al saber que a los reos les abren las puertas de par en par?...

Con terror. En vez de salir a ver qué es lo que necesita la población sinaloense y pasar más allá del discurso, la diputada y presidenta de la Junta de Coordinación Política de Congreso del Estado, Graciela Domínguez, solo anda movida en Facebook. También hace pronunciamientos desde la comodidad de su escritorio, pero en la actualidad no anda realizando ninguna actividad en beneficio de la población que vivió el terror el pasado jueves. Hay mucho que los diputados podrían hacer en estos momentos, como volver a sus distritos y ver qué programas se pueden llevar para regresar la paz a las familias que quedaron en medio de la balacera; exigir que se diga lo que realmente sucedió, pero vemos que la mayoría está muy calladita porque fue un error del Gobierno federal realizar un operativo para detener al hijo de un capo a pleno día y no se atreven a opinar contra su jefe. Ojalá que los diputados dejen los colores a un lado y se pongan a trabajar en beneficio de la gente, no solo en sus aspiraciones personales.

Anda errado. Después de que las autoridades municipales y estatales han presumido sus campañas de rehabilitación de las calles de la ciudad, la ciudadanía sigue inconforme porque hay calles que parece que están minadas y están intransitables. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro debería ponerse las pilas y estar gestionando presupuesto para arreglar las calles, ya basta de tanta vuelta a la Ciudad de México solo a echarle flores al presidente de la República o a las reuniones del partido, pues es claro que ninguno de los dos nada le dan. A lo que se atiene es al proyecto del metrobús, el cual, de acuerdo con sus allegados, solo se trata de un capricho suyo, el cual requiere de gran inversión, cuando hay otras prioridades. Hay quienes aseguran que es muy difícil que el proyecto del metrobús se cristalice porque las calles no están adecuadas para ello, además de que ya hay alguno que otro transportista que no está de acuerdo en seguirle el juego. Un metrobús no puede andar entre tanto bache y en calles mal diseñadas, es lo que dicen muchos ciudadanos.