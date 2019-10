Golpe al campo. Los diputados federales que representan a la Cuarta Transformación le propinaron un duro golpe al sector agropecuario mexicano al aprobar en la sesión del jueves 17 de octubre una reforma a la Ley Federal de Derechos para establecer el pago de derechos por los permisos para el uso del agua que corresponda autorizar a la Conagua, lo que encarecerá hasta en más de tres veces el costo actual que pagan los agricultores de grandes extensiones de tierra: el tiro de gracia para la agricultura comercial en México. Entre los 277 legisladores que aprobaron este incremento hay siete sinaloenses, todos de Morena: Carlos Iván Ayala Bobadilla (Distrito 2), Olegaria Macías Carrazco (Distrito 6), Jesús Fernando García Hernández (Distrito 3), Maximiliano Ruiz Arias (Distrito 1), Nancy Yadira Santiago Marcos (Distrito 5), Casimiro Zamora Valdez (Distrito 4) y Lucinda Sandoval Soberanes (representación proporcional). Ellos son los morenistas sinaloenses que avalaron darle un golpe a los productores agrícolas y ganaderos de Sinaloa, a pesar de que en campaña prometieron apoyar al campo, pero en su primer año en la Cámara de Diputados ha sido lo contrario, porque además de los recortes presupuestales para este sector productivo, ahora intentaron pegarle con este cobro adicional por el uso del agua para su actividad. La minuta fue turnada al Senado de la República, donde ya hay compromisos de regresarla a la Cámara de Diputados para que esto no prospere.

Justifica y se enoja. Una de las grandes decepciones de la Cuarta Transformación ha sido la diputada federal Nancy Yadira Santiago Marcos, que se ha dedicado más a la grilla de bajo nivel en su partido y no ha traído beneficios al distrito 5, que representa, ni a Sinaloa. Al ser cuestionada sobre el sentido de su votación en contra de los productores sinaloenses, a los que representa en la Cámara de Diputados, en tono molesto dijo que la oposición quiere polemizar todo, y criticó a los agricultores porque buscan más recursos, pero sin un medio para obtenerlos, pues cómo van a obtener más dinero si no se van a incrementar los impuestos; y asegura que quieren hacer bien las cosas, pero se enojan, y no los entiende. Ella es una de las diputadas que prometió un cambio, pero en este primer año de la Cuarta Transformación ha sido una pesadilla para el sector primario en Sinaloa, y los morenistas le han dado la espalda a los productores.

Senado. La reforma a la Ley de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados será rechazada por el Senado, que le corregirá el error que cometieron los legisladores federales para no afectar al campo. Hay compromisos de los senadores de Morena, incluido su coordinador, Ricardo Monreal, para hacer varios cambios en la Ley de Ingresos de la Federación, entre ellos eliminar la legalización de autos «chocolate», reducir los impuestos a las aplicaciones móviles; así como revertir el aumento al agua para el campo. Estas serán devueltas a la Cámara de Diputados, donde deberán revisarla y votarla, para comenzar el dictamen del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. De nuevo, el Senado tiene que enmendar la plana a la Cámara de Diputados, que parece que les falta mayor preparación a los legisladores o contratar buenos asesores para que les expliquen qué están votando. Pero bueno, ese es el cambio por el que votaron más de 30 millones de mexicanos.

Informe. Llegó el día para que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, rinda cuentas a los culiacanenses por su primer año de Gobierno, que ha carecido de obras públicas y de pavimentación; en cambio, ha sido muy ineficiente con los servicios públicos, particularmente en alumbrado público y la recolección de basura. Estrada Ferreiro cumplió ayer con el protocolo, y en sesión ordinaria de cabildo presentó su informe por escrito, aunque no tiene mucho que informar, pero está pendiente del acto masivo, aunque todavía no hay fecha para eso.