Paquete económico. La Ley de Ingresos de la Federación y la miscelánea fiscal 2020 fueron aprobadas por el Senado de la República, y devueltas con varias modificaciones a la Cámara de Diputados, en donde deberán revisarlas para someterlas a votación en la sesión del martes. Entre los cambios que hicieron los senadores destaca la eliminación del aumento por el uso de agua para las actividades agrícolas y ganaderas, que fueron aprobadas por mayoría, con el voto de los diputados federales de Morena (siete de ellos sinaloenses), del Partido del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista. Esto que ocurrió en San Lázaro fue considerado como una traición al campo sinaloense, y aunque algunos legisladores han intentado justificar el sentido de su votación, quedaron en evidencia de que en varios temas, como este, no saben ni lo que votan. La buena noticia para el campo es que no tendrán que pagar más para usar el agua para producir los alimentos que todos consumimos; pero ahora viene otra batalla, con el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque la agricultura comercial no ha sido apoyada por el Gobierno de la cuarta transformación, y en la propuesta presupuestal vienen grandes recortes para el campo, la agricultura y pesca, que son las principales actividades económicas de Sinaloa. Los legisladores federales de Morena le han dado la espalda a los productores, al menos así lo han demostrado con su falta de gestión y el voto en contra de este sector.

Reunión. Previo a iniciar con los cabildeos para obtener más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se reunió por separado con los senadores de Morena, Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya; y con los diputados federales morenistas: Nancy Yadira Santiago Marcos, Merary Villegas Sánchez, Lucinda Sandoval, Fernando García Hernández y Casimiro Zamora; el panista Carlos Humberto Castaños; y los priistas Érika Sánchez Martínez y Alfredo Villegas Arreola. El objetivo central de la reunión es sumar esfuerzos y hacer equipo para que a Sinaloa le vaya bien en el diseño e integración del presupuesto, que ellos deberán aprobar a más tardar a mediados del mes de noviembre. Los temas prioritarios para el estado son el apoyo a sectores productivos, como campo, pesca, ganadería, promoción de inversión, seguridad, y el aterrizar programas federales en apoyo a la gente, además del sector de la educación. Desde el mes de diciembre, desde el Palacio Nacional se envió la línea presidencial para que los alcaldes y legisladores hagan equipo con Quirino Ordaz para gestionar recursos y apoyos para la entidad, aunque en este año muchos han ignorado esa línea y han caído en confrontaciones innecesarias, que de nada le han servido a Sinaloa, ni a sus habitantes.

Informes. Los 18 presidentes municipales están por cumplir un año en el cargo, y muchos de ellos ya presentaron su primer Informe de Gobierno. Ayer tocó el turno al alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, quien destacó la inversión que se ha hecho en el municipio para ayudar a las personas que más lo necesitan y, sobre todo, mantener el municipio con paz y tranquilidad, lo que ha ayudado a elevar el número de visitantes y turistas a Altata. El viernes lo hizo la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, en un evento multitudinario, donde destacó la inversión en obras para el municipio y los apoyos que ha entregado a las familias angosturenses. Hoy domingo presentará su informe el alcalde de Elota, Ángel Geovani Escobar Manjarrez.

Senador premiere. El senador por Morena, Rubén Rocha Moya, fue descubierto viajando en primera clase de la Ciudad de México a Culiacán, en el vuelo del viernes; violando la austeridad republicana impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocha Moya se molestó y justificó que su secretaria no encontró vuelo en clase comercial, por lo que se tuvo que “sacrificar” y viajar de primera, lo cual fue pagado por el Senado de la República; y dijo que es la primera vez que lo hace; al final, ya que se le bajó el enojo, pidió disculpas por haber viajado en primera clase.