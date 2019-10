La Glorieta

Engaño. Mientras a los sinaloenses les venden la idea de que hay muchos cadetes preparándose en la Academia y que cada vez habrá más policías en las calles, la realidad es otra. Muestra de que las autoridades están mintiendo acerca de que todos los cadetes al graduarse tienen plaza son los más de cien policías que se graduaron en el mes de septiembre y que hasta la fecha no les han dado trabajo. Eso sí, les hicieron una graduación muy bonita en conocido salón y dijeron que al día siguiente ya se incorporarían a las corporaciones policiales de las diversas dependencias, pero eso no fue así, por lo menos en la Estatal, en donde les dieron para atrás. En este caso, ojalá que el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, salga y le dé una explicación a la sociedad sobre por qué estos agentes no están trabajando si se suponía que ya estaban dados de alta. ¿Contestará Castañeda Camarillo en esta ocasión o seguirá escondido, como lo hizo para no dar explicaciones de lo ocurrido el pasado jueves 17?

Al tú por tú. El que no sale de una bronca para meterse en otra es el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien es severamente atacado en redes sociales por su forma tan déspota de contestar y por estar quitando a vendedores ambulantes de los montes y decir que no dará permiso para la venta de atole y gorditas en el centro, cuando son toda una tradición. Ahora circula un video en donde un ciudadano le reclama de forma fuerte en el Ayuntamiento su actuar y le pide que vaya a donde ellos están y que no lleguen regañando. En el video se pude ver al alcalde que, como si estuviera en la secundaria, se regresa a responderle al ciudadano, pero escudándose en que policías lo escoltaban, al igual que otros funcionarios. Son muchos los ciudadanos que ya piden a gritos que el primer edil de Culiacán tenga un comportamiento de nivel.

Cambio de residencia. En el municipio de Navolato ya empezó a haber inconformidad porque, de acuerdo con habitantes, el alcalde Eliazar Gutiérrez ya cambió su residencia a esta ciudad capital. Los inconformes aseguran que no les gusta que los alcaldes ya no vivan en el municipio porque luego se vuelven más lejanos y ya no resuelven las necesidades. Reprocharon que aún hay muchas cosas en qué trabajar en las diversas sindicaturas, y una de ellas es la pavimentación y los drenajes, por esta razón le piden a Eliazar Gutiérrez que el tiempo que va a utilizar recorriendo la carretera Culiacán-Navolato en ir y venir todos los días, mejor lo utilice acudiendo a las comunidades en donde lo necesitan.

Apoyo. La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública respalda al Gobierno estatal y a las autoridades municipales, estatales, Guardia Nacional y al Ejército por la valentía y entrega en los pasados hechos violentos del pasado jueves 17. En un comunicado también reprochaba las contradicciones del Gobierno federal al explicar lo sucedido y piden que ya no se vuelva a repetir un hecho tan violento como el ocurrido, que dejó víctimas inocentes y una gran cantidad de unidades motrices quemadas.

Políticos que ahora son ciudadanos. Aunque la marcha Culiacán Valiente siempre sostuvo una postura apolítica, algunos políticos que dejaron de triunfar con el tsunami de la Cuarta Transformación y algunos otros que aún son sobrevivientes no pudieron dejar pasar la oportunidad de brillar en el evento. Reiteradamente la organización dijo que no compartía el hecho de que acudieran diputados o gobernantes al evento; sin embargo, algunos aferrados hicieron caso omiso. Tal es el caso del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y los diputados federales Fernando García y Alfredo Villegas. Sin embargo, no hay mucho de qué sorprenderse, pues entre los organizados también se encontraba uno que otro que ya tuvo su historial político.