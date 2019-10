Impugnación. Ahora tocó el turno al Sindicato de Trabajadores del Servicio del Estado (Stase), ejercer presión en el Congreso del Estado, para que los diputados locales aprueben la iniciativa que presentaron para reformar la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa. Gabriel Ballardo Valdez, en calidad de secretario general del Comité Ejecutivo del Stase, entregó a la Oficialía de Partes del Legislativo estatal, una impugnación que será turnada al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, para que mandate a los legisladores para que en un plazo de 30 días hábiles aprueben esta reforma, que es de gran importancia para los trabajadores del Gobierno estatal.

Comparecencia. La pérdida del estatus zoosanitario y el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para solicitar la comparecencia del secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, Manuel Tarriba Urtuzuástegui, dividió a los legisladores, y luego de varios minutos de debate en tribuno, los grupos parlamentarios lograron ponerse de acuerdo para aprobar la comparecencia del funcionario, para que explique la situación, lo que se hizo mal y lo que harán para evitar afectaciones. Como parte del acuerdo, se exhorta a los Gobiernos federal y estatal, para que refuercen al sector ganadero y trabajen para mejorar las condiciones sanitarias para beneficio de todos los productores.

Miedo. Mientras que las autoridades federales, estatales y municipales presumen que todo ha vuelto a la normalidad después de las balaceras del jueves 17 de octubre, la sociedad todavía tiene miedo de salir a las calles, pero no por los enfrentamientos a balazos, sino por los delincuentes que los traen en jaque con los asaltos y robos por toda la ciudad y a todas horas, sin que haya autoridad que les haga frente y los detenga. Uno de los puntos más inseguros es en el fraccionamiento Colinas del Bosque, en donde los vecinos denuncian que es un peligro estar en la parada del camión, por la calle Dalia, en donde la semana pasada les dejaron una persona asesinada a balazos. Esto se agrava porque el alumbrado público no sirve, la calle prácticamente está intransitable, pasan muchos vehículos sospechosos, y además se han registrado asaltos, por lo que exigen a las autoridades que vayan a realizar un operativo de seguridad. ¿Dónde están los policías municipales, estatales y la Guardia Nacional?, es la pregunta que se repiten los ciudadanos que salen a las calles con miedo para ir a la escuela y a trabajar.

Posicionamiento. El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Mario Rafael González Sánchez, se le fue duro y a la cabeza a Ricardo Jenny del Rincón, a quien le solicitó desde tribuna que se disculpe con las titulares de los organismos defensores de las mujeres, a quienes a su ver, ofendió con sus comentarios misóginos; y le exigió que presente su renuncia como coordinador ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Público. En respuesta a este posicionamiento, el legislador panista, Jorge Iván Villalobos Seáñez, les pidió a sus compañeros asumir mejor el papel del Congreso del Estado, de fortalecer a las instituciones y a los organismos ciudadanos que funcionan como observadores de las acciones gubernamentales, y que en el caso de Jenny del Rincón, no es un funcionario, sino un ciudadano que dedica tiempo para cumplir esta responsabilidad. Hay que recordar que el coordinador del CESP pidió la renuncia de las titulares de los organismos en defensa de las mujeres, debido al incremento de ilícitos cometidos contra mujeres durante el mes de septiembre, revelados en el Semáforo Delictivo Sinaloa. En respuesta, Paola Gárate, Martha Ofelia Meza, Reina Araceli Tirado, Alejandra Vetalli y Margarita Urías salieron en domingo a dar una rueda de prensa, en donde dijeron que Ricardo Jenny ha asumido una posición de fácil protagonismo mediático, hace propuestas que no le corresponden, no toma una posición de corresponsabilidad en la agenda de seguridad pública y realiza declaración sin sustento.