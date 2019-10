A cuentas. Emma Guadalupe Félix Rivera, auditora superior del estado, no se escapará de volver a rendir cuentas a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, cuyos integrantes no están nada contentos por su desempeño, y, al revisar el informe final con las solventaciones, no les explica cómo solventaron las observaciones hechas por mal uso de recursos públicos en todos los entes públicos. Los diputados locales acordaron citar a Félix Rivera para que les responda todas las dudas que tienen, que son bastantes; mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será quien dirima el conflicto legal sobre el tratamiento que le dieron a los informes de cuentas públicas que la Auditoría Superior del Estado presentó a la Comisión de Fiscalización.

Austeridad. Para los dos meses que restan a este año, el Ayuntamiento de Culiacán pondrá en marcha otro plan de austeridad para hacerse de recursos para cumplir con los compromisos con los trabajadores en el cierre de año, como los aguinaldos, la prima vacacional y las dos quincenas de diciembre. Con este plan, la intención del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro de aumentarse el sueldo para subirle las percepciones a varios funcionarios, como la tesorera y el secretario del Ayuntamiento, será hasta el próximo año; además, el viaje que hará a Estados Unidos para recibir el reconocimiento por su desempeño como alcalde lo hará solo para ahorrar lo más que se pueda.

Carencias. Y hablando de austeridad, pero obligada, en los hospitales General de Culiacán y de la Mujer hay serias carencias de medicamentos e insumos, y obligan a los pacientes y sus familiares a cubrir todo, hasta maeriales les piden que compren para hacer cirugías, según denunciaron familiares de pacientes a EL DEBATE. Es urgente que el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, termine con estas carencias, que ya son inhumanas, y que ha sido el sello característico de esta Administración estatal. Con la salud no se juega, y hay muchas personas que corren riesgos por esta mala atención y las carencias de medicamentos, porque Encinas Torres ha reconocido que continúa.

Abusos. No nada más en los hospitales se viven situaciones inhumanas, sino que esto también se ha presentado en dependencias del Gobierno federal, donde atienden a adultos mayores y discapacitados que acuden a cobrar su pensión o realizar algún trámite. Ayer se presentó una terrible situación en las oficinas de Telégrafos de la ciudad de Culiacán, a donde acuden cientos de personas a cobrar su pensión, y muchos de ellos son enviados desde las sindicaturas hasta esta ciudad, con todo y el gasto que eso implica. Se documentaron casos de adultos mayores que prácticamente no pueden caminar, y en Telégrafos no tienen rampas para discapacitados, por lo que tuvieron que esperar afuera, bajo los rayos del sol y con el calorón que hacía. Además de esto, se quejan de los malos tratos que reciben del personal que se encuentra en las oficinas de la Secretaría del Bienestar que está en el Centro Sinaloa y en el Centro Cívico Constitución, donde son hasta groseros y ofensivos con los adultos mayores. Esto no es nuevo, y en reiteradas ocasiones se le ha informado sobre esto al coordinador de Programas Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, quien lo ha ignorado y no ha actuado al respecto, ya que la situación sigue igual o peor. Se supone que la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, indica que se atienda primero a los pobres, pero lo que no sabe el presidente es que los tratan muy mal.

Adiós, ingenio. Con mucha nostalgia, muchos navolatenses han visto en los últimos días cómo los pitones del ingenio de Navolato están siendo derrumbados, porque la empresa que es propietaria del inmueble ha decidido echarlo abajo, además de que por el deterioro de estos es necesario derrumbarlos, para evitar que ocurra un accidente. En este lugar trabajaron miles de navolatenses, y el ingenio es un ícono del municipio, que las nuevas generaciones ya no verán.