Abusos. Por tercer día consecutivo, los adultos mayores que son beneficiarios del programa 68 y más, han sufrido un calvario para poder cobrar su pensión, y tienen que pasar horas en el calor, poniendo en riesgo su salud. Son muchas las quejas que hay por el mal trato que reciben del personal de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal, que ha mostrado una falta de sensibilidad para con estas personas; y se ha buscado al coordinador de Programas Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, a quien se le ha enterado de estos problemas, pero no ha dado la cara, ni ha respondido por esta situación. Son muchos los problemas operativos que tiene la dependencia federal, que citó a los beneficiarios de este programa social a las 09:00 horas, pero el dinero llegó hasta las 14:00 horas, y todo ese tiempo, las personas estuvieron paradas o sentadas en escalones o banquetas, expuestos al intenso calor que se siente durante el día. ¿Dónde está Jaime Montes?, es la pregunta que se hacen muchas personas, en especial los adultos mayores que resultan afectados, sin que haya alguien del Gobierno federal que vea por ellos. Ayer una mujer se desmayó y no hubo quién la atendiera, ni tampoco un lugar dónde sentarla para reanimarla. Es mucho el maltrato que reciben los adultos mayores.

Permiso. El presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, estará ausente una semana de Culiacán, y ayer recibió la autorización del Cabildo para ausentarse de sus responsabilidades, para atender una gira por Estados Unidos, donde además recibirá un reconocimiento por su desempeño como alcalde. De acuerdo con Estrada Ferreiro, viajará sólo, y los gastos serán cubiertos por el Gobierno de Estados Unidos, quien extendió invitaciones a varios alcaldes, a través de la embajada en México, para acudir a cursos de capacitación en materia de administración pública y Gobierno. Todavía es un misterio quién le entregará el reconocimiento a Jesús Estrada, por qué motivo y en qué se basaron para determinar que merecía ese reconocimiento, porque su primer año de Gobierno se ha caracterizado por serias deficiencias en los servicios públicos, falta de obras públicas, pavimentación y graves problemas de seguridad, además de los conflictos que ha provocado con gran parte de los sectores de la sociedad de Culiacán.

Reclamo. Por cierto, durante la sesión de Cabildo, la síndica procuradora, Sandra Martos Lara, le pidió detalles al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, sobre quién lo estaba invitando a Estados Unidos, y le recordó que a ella no la quisieron apoyar con un viaje, a pesar de que presentó toda la documentación que le solicitaron, pero por austeridad, no le autorizaron recursos públicos para hacer el viaje, y se quedó con las ganas. Martos Lara no tuvo la misma suerte que Estrada Ferreiro, que se irá siete días de viaje, alejado de tantas broncas que hay en el municipio y que su gobierno no ha podido mejorar.

Renuncias. A dos meses de que se lance la convocatoria para la renovación del Comité Directivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase), ayer venció el plazo legal para que quienes forman parte de la actual dirigencia sindical, renuncien a su cargo, para que puedan aspirar a competir por la secretaría general el próximo año. En el último día, presentó su renuncia Teresa de Jesús Ochoa Pérez, quien se venía desempeñando como secretaria de Escalafón; y hace dos meses hizo lo propio Luis Alberto García Manzo, secretario de Organización. Ambos sindicalizados están en condiciones legales de competir por la dirigencia del Stase, cuyo proceso iniciará en el mes de enero, al que además podrán participar todos los trabajadores en activo. Gabriel Ballardo Valdez concluye su periodo de tres años el 1 de mayo; y además de estos dos aspirantes, hay varios más que han levantado la mano y que trabajan con las bases en busca de conformar una estructura que les permita dirigir los rumbos de la organización sindical.