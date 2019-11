La Glorieta

Pelea dura. Quien ha atendido muchas quejas es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues en lo que va del año tienen registro de más de tres mil asesorías a personas que han sentido que les han violentado sus derechos como contribuyentes. Quien ha tenido muchas quejas ha sido el SAT, la mayoría son por multas o exceso de impuestos. Y es que el dolor de cabeza de los contribuyentes y empresarios es el SAT, quien, sin hacer nada, es un socio mayoritario y muy estricto. Son muchos los empresarios que han considerado que el SAT es el peor enemigo de los negocios pequeños, ya que los trae bien checaditos y no los deja crecer de tanto impuesto que les cobra.

Del dicho al hecho. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, es blanco de críticas por parte de algunos directores de planteles, pues, pese a haber sido muy crítico cuando estaba en Mexicanos Primero, ahora que está del otro lado consideran que tiene una actitud omisa y solo le preocupa quedar bien con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. De acuerdo con estos directores, por más oficios que le mandan para que los apoye a mejorar las condiciones de las escuelas (algunas de ellas sufren de goteras y la infraestructura está en mal estado o no tienen subestación), nomás no responde. Habría que ver cuántos requerimientos de ayuda por parte de los directores de planteles ha recibido la Sepyc y, sobre todo, en qué proceso van de ser atendidos.

¿No que muy amigos? En los últimos días se han presentado diversos socavones en el Eje Federalismo, lo que es causado por el antiguo sistema de drenaje que se tiene. Para nada es sorpresa que el Gobierno municipal está trabajado muy poco en el tema de mejora de la red de drenaje público, solo se ha dedicado a decir que se requieren 450 millones de pesos, pero de ese discurso no pasa. La amistad que tanto presume el alcalde con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se ve por ninguna parte porque, a un año de su Gobierno, Culiacán tiene más baches que nunca, está a oscuras, hay más violencia y no llegan recursos para ningún programa, ni siquiera las lámparas led pudo conseguir y ahora tendrá que gastar 32 millones de pesos para comprarlas. Así que mejor ya no presuma tanto, y calladito se ve más bonito.

Con todo y vuelo les cancelan. Los que entraron en una etapa de desesperación son los integrantes de la Intercamaral, ya que el pasado 1 de noviembre culminó el subsidio de energía eléctrica con el que eran beneficiados, a eso se le suma las pocas ventas que han tenido tras las balaceras del pasado 17 de octubre, lo que causó pérdidas millonarias entre el sector. Pero no todo termina así, ya que también iban a la Ciudad de México para sostener una reunión con el asesor jurídico de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, a último momento les canceló, pese a tener ya los boletos de avión comprados. Con esos desplantes, se dicen sentir en el olvido por parte del Gobierno federal.

Sigue la percepción de desamparo. Aunque las autoridades quieren que la ciudadanía olvide lo que pasó el jueves 17 de octubre, lo cierto es que lo sucedido sigue vivo en el recuerdo de miles de culiacanenses. Solo basta pasar por el lugar donde ocurrieron los enfrentamientos para escuchar que se sigue hablando del tema, y que quienes vivieron los hechos aún se sientan en el desamparo de las autoridades.