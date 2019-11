La Glorieta

Carencias. El problema de desabasto de medicamentos e insumos médicos se ha extendido a casi todos los hospitales de la Secretaría de Salud en Sinaloa, como en Instituto Sinaloense de Cancerología, donde los pacientes y sus familiares denuncian esta situación que pone en peligro la vida de los enfermos con esta terrible enfermedad, que poco a poco consume sus vidas, y que dependen de los tratamientos para sobrevivir. Son muchas las quejas que se tienen, mientras que las autoridades estatales no dan solución a este problema. Pero de acuerdo con el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, los directores son quienes deben atender y buscar una solución, por eso hacen un llamado a los pacientes para que se acerquen a las direcciones, y a los médicos, les pidió cambiar el medicamento por uno que sí tengan en existencia y que tenga la misma función, para no poner en riesgo a nadie. Parte del problema es que el Gobierno federal se demora y hace los envíos incompletos al estado, y los que están sufriendo son los pacientes, que además de preocuparse por recuperar su salud, viven un infierno para conseguir el dinero comprar sus medicamentos.

Oscuridad. Pasan los días, y la ciudad de Culiacán cada vez luce más oscura por las noches, y no porque oscurece más temprano por el cambio de horario, sino porque cada vez son más las lámparas que no funcionan, y el Ayuntamiento de Culiacán no las repone, en espera del tan anunciado recurso que obtuvo la Administración de Jesús Valdés Palazuelos con el Banco Mundial, y que está en la Secretaría de Energía; pero la mala gestión del alcalde Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no ha logrado destrabar esos recursos para que las lámparas LED finalmente sean compradas e instaladas. Hay mucha molestia de la ciudadanía por la oscuridad, porque la percepción de inseguridad es mucha. La esperanza de iluminar Culiacán cada vez luce más lejana, y ya pasó el primer año del gobierno de Estrada Ferreiro, que tampoco ha resuelto el problema de la recolección de basura, que se suspendió el servicio los días viernes, sábado y domingo en las colonias, por eso se ven muchas bolsas de basura por las banquetas. Así va la Cuarta Transformación en la capital del estado.

Sin recursos. Y mientras que Jesús Estrada Ferreiro está de viaje por Estados Unidos, los policías municipales tienen que trabajar con patrullas con llantas desgastadas y muchas otras carencias que los pone en desventaja frente a los delincuentes. Hay quejas en la sindicatura de Aguaruto, donde no les quieren dar para cambiar las llantas, y hay muchas otras quejas, porque las patrullas ya están muy viejas y deterioradas. A esto hay que sumarle la nula inversión de las autoridades municipales, que se la han pasado quejando del recorte en los recursos federales para seguridad, pero tampoco han tenido buenas gestiones para obtener más recursos. Sin embargo, Estrada Ferreiro presume que es amigo de López Obrador.

Nueva oportunidad. La crisis política que hay al interior de Morena ha llegado a niveles alarmantes, aunque sus militantes buscan minimizar la situación, y a pesar de la cancelación de las elecciones de delegados para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional y los comités estatales, hay personajes como Merary Villegas Sánchez, diputada federal morenista, que ha sido muy criticada por su desempeño, pero quien confía en que Morena logrará organizarse para el proceso electoral del 2021. Y con todo y los problemas internos, y de sus gobiernos, asegura que el partido Movimiento de Regeneración Nacional está y llegará fuerte para las próximas elecciones. Además que es seguro que ganarán de nueva cuenta las alcaldías, diputaciones y hasta la gubernatura en Sinaloa. De acuerdo con la diputada, los derechos políticos de militantes morenistas fueron violentados durante las elecciones de delegados en las asambleas, y está completamente consciente de que su nombramiento como delegada ha quedado sin efecto.