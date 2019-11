La Glorieta

Presupuesto. Más de mil productores agrícolas sinaloenses saldrán el lunes a la Ciudad de México para defender el presupuesto destinado al campo para el próximo año, porque, de aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación como está propuesto por el Ejecutivo, será un duro golpe para el campo, ya que afectará en todo el proceso productivo. Desde hace un año, los agricultores han emprendido acciones de presión en busca de más apoyos federales, y hace un año lograron evitar tantos recortes para el sector agrícola, pero los apoyos han sido insuficientes este año. Los productores amenazan con plantarse en la Cámara de Diputados, hasta que obtengan una respuesta favorable y logren una reasignación de recursos en el Presupuesto. La buena noticia es que lograron evitar el incremento aprobado por los diputados federales en el cobro del agua, que fue rechazado por los senadores.

Educación. Y en más recortes presupuestales, el sector educativo será uno de los más golpeados, de aprobarse, como se propuso, el Presupuesto de Egresos de la Federación, que afectará principalmente a la educación inicial y básica, donde se hicieron recortes para destinarlos a educación media superior y superior y para becas. De acuerdo con Jennifer O’Donoghue, directora general de Mexicanos Primero, hay mucha incongruencia entre el discurso del Ejecutivo federal y el Presupuesto de Egresos, porque con la reforma educativa se necesita una mayor inversión para garantizar el derecho a la educación. Al reunirse con los diputados federales de todas las bancadas, O’Donoghue sostuvo que hay una luz de esperanza, porque han coincidido en que existe esa incongruencia que afectará a los alumnos más chicos del sistema educativo. Por poner un ejemplo: uno de los programas en los que se plantea un recorte presupuestal para el próximo año, igual que en este 2019, es el de Escuela de Tiempo Completo, que en Sinaloa se recortó el tiempo hora y media, pero de aprobarse el presupuesto como está planteado por el Ejecutivo federal, el próximo ciclo escolar va a desaparecer por completo. Son muchas las necesidades que hay en las escuelas, y la política del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha venido haciendo recortes presupuestales para dirigir esos recursos a las becas para estudiantes, que si bien son importantes para muchos jóvenes, si no son focalizadas y destinadas para quienes realmente lo necesitan, no dará los resultados esperados.

Estrategia. Los hechos violentos que se han cometido en las últimas semanas por todo el país han evidenciado las fallas en las estrategias de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tuvieron su peor crisis con el operativo fallido del jueves 17 de octubre en la ciudad de Culiacán; y recientemente con el asesinato de una familia completa en los límites de Chihuahua. Para el presidente del PRD en Sinaloa, queda comprobado una vez más que la estrategia de seguridad de AMLO no está funcionando y que urge que las fuerzas militares se impongan al crimen organizado, porque se han visto rebasadas, como sucedió en Culiacán. Ya no se vale echarle la culpa a los Gobiernos anteriores, y urge que se pongan a trabajar y den resultados a todos los mexicanos, en especial a los 30 millones que votaron por él.

Navolato. Con miras al proceso electoral 2021, los liderazgos priistas de Navolato convocaron a una reunión con algunos militantes, encabezados por los exalcaldes Evelio Plata Inzunza y Rigoberto Valenzuela Medina, quienes hicieron las pases luego de haberse peleado y distanciado durante el año que duró la Administración de Valenzuela Medina; pero los mueve un mismo objetivo: volver a gobernar el municipio, lo cual luce muy difícil, porque la publicación de la foto de los pocos que acudieron a la reunión fue blanco de muchas críticas, entre ellas que ya no quieren más de lo mismo, porque son las mismas caras de siempre. Esto es considerado como una opción desesperada de Evelio Plata, quien posó junto a su comadre Rosy Rodríguez, a quien impuso como candidata del PRI a la alcaldía, pero no la apoyó en la campaña, y perdió ante Eliazar Gutiérrez Angulo. Ni Plata ni Valenzuela entendieron el mensaje de los navolatenses en la elección del 1 de julio del 2018, que votaron por Morena, PT y PES para todos los cargos, porque ya no quieren que los mismos de siempre sigan gobernando.