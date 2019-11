La Glorieta

Morena. Lejos de sentarse a dialogar para dirimir sus diferencias y ponerse de acuerdo de una manera democrática y civilizada, al interior del grupo parlamentario de Morena, en el Congreso del Estado, siguen sus conflictos y disputas por el control de la bancada, y su aún coordinadora, Graciela Domínguez Nava, ha hecho una intensa operación e incluso ha sido acusada de intimidar y amenazar a los legisladores para que desistan de haber firmado la carta para destituirla como líder parlamentaria y apoyarla. Resulta que en la Secretaría General y la Mesa Directiva se presentó un tercer documento, firmado por 13 diputados, que ratifica la coordinación de Domínguez Nava. De acuerdo con Cecilia Covarrubias González, quien encabezó el “golpe de Estado” y se autopropuso como nueva coordinadora, adelantó que mañana dará más detalles de las malas prácticas que ha hecho Graciela Domínguez para mantenerse en el cargo, a quien acusó de negarse a negociar con ellos, lo que provocó los conflictos. La legisladora morenista comparó el documento firmado por 14 diputados para destituir a Domínguez y nombrarla a ella como coordinadora, con un acta de divorcio, puesto que, una vez expedida, aunque luego se arrepientan, no se puede cancelar, sino que tienen que volver a casarse. Esto en referencia a las dos cartas que se han presentado por Graciela Domínguez, signada por legisladores que habían firmado el primer documento para destituirla. Así la cuarta transformación en el Congreso del Estado.

Desmarque. En los análisis que se han hecho del conflicto y ruptura del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado dan como principal perdedor al senador Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por algunos legisladores de tener controlado a la mayoría de los legisladores, y que las decisiones que ha tomado la bancada han sido tomadas por órdenes de Rocha Moya, quien ha desmentido y no quiso opinar de lo ocurrido; se limitó a decir que todo esto ocurre porque el grupo mayoritario se constituyó con mucha pluralidad de ideas, y hay ciudadanos que nunca habían estado en la política, por lo que han surgido dificultades, porque no tienen las bases, ni la solidez de un partido. A esto hay que sumarle que tampoco hay dirigente partidista en Sinaloa, ni liderazgos reales que marquen el camino a seguir. Este tipo de conflictos también se han presentado en otros estados y en el ámbito nacional.

Embargo. La Administración municipal de Jesús Estrada Ferreiro se ha caracterizado por el retiro de los apoyos a asociaciones y lugares de asistencia social que históricamente se habían entregado, pero el alcalde ordenó que se retiraran. Pero el colmo de la insensibilidad es lo que el Ayuntamiento de Culiacán pretende hacer con la casa hogar El Buen Samaritano, que da hogar a adultos mayores que no tienen familia y están en situación de calle; pero además, muchos de estos inquilinos tienen graves enfermedades que pone en riesgo su vida y que reciben un tratamiento médico gracias a las donaciones de la población, que concede dinero y apoyos en especie. Por un adeudo de impuesto predial, el Gobierno de Culiacán envió una notificación de embargo a El Buen Samaritano, lo que tiene muy tristes y desesperados a los encargados y moradores de esta casa hogar, porque, en caso de embargarlos, no tendrán un lugar dónde vivir, ni tampoco medicamentos para atender su enfermedad, por lo que esperan tener una reunión con el presidente municipal para suplicarle que los apoye y no los embargue, pero Estrada Ferreiro sigue su gira por Estados Unidos. Vaya insensibilidad de las autoridades municipales, que no solo han dejado de apoyar, sino que ahora afectarán a esta noble casa de asistencia, que brinda un servicio que el Gobierno no hace.

Irresponsabilidad. Y los conflictos morenistas han afectado las obligaciones del Congreso del Estado; durante la sesión solemne del viernes, donde develaron las letras doradas a Arnoldo Martínez Verdugo, 10 de los legisladores de Morena no acudieron a la sesión, incluida Cecilia Covarrubias, a quienes acusaron de intentar boicotear la sesión para que no se llevara a cabo, y todo por diferencias política; incumplieron con sus responsabilidades y le faltaron al respeto a los familias del homenajeado.