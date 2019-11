La Glorieta

Sin dar la cara. El que anda muy calladito y hasta parece que se anda escondiendo es el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien no ha salido a decir si fueron agentes de su corporación quienes presuntamente detuvieron a Ulises Guadalupe, el joven que desapareció en el puerto de Altata y luego apareció ejecutado cerca de El Bledal, municipio de Navolato. Si no tiene nada que temer, no tiene por qué ocultar información; y si sus agentes no participaron, debe limpiar el nombre de su corporación, porque hay muchos navolatenses que ante la falta de respuesta ya no le tienen confianza. Esconderse ha sido muy recurrente en este servidor público desde el pasado jueves 17 de octubre, y, de seguir así, se tendrá que esconder todo lo que le queda de cargo, porque ese hecho, al igual que el de Altata, dará mucho de qué hablar.

Contento con su viaje. El que regresó muy feliz de su viaje por los Estados Unidos fue el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pues dijo que estuvo muy bien todo lo que hizo y que ni le preguntaron acerca de lo ocurrido el jueves 17 de octubre. Ese viaje —dijo— solo fue porque lo reconocieron dentro de los quince mejores representantes de Estado. Ojalá que quienes le dieron ese reconocimiento se den una vuelta por esta ciudad capital y circulen por las calles oscuras y llenas de basura; vean las patrullas sin llantas y el enojo que muchas personas le tienen al alcalde por su actitud. Sería interesante conocer los criterios que se tomaron para otorgarle dicho reconocimiento.

Lo mismo. Otra vez los penales de Sinaloa pasan «de panzazo». En el diagnóstico de Supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este 2019, el de Aguaruto quedó reprobado, ya que la calificación que le dieron fue de 5.61, y eso que la evaluación se realizó antes de la fuga de los 51 reos el jueves 17 de octubre. Lo que hay que resaltar es que todo indica que los estudios realizados por la CNDH son «dioquis» y no sirven para nada, porque año con año vienen exponiendo que en los penales hay autogobierno, cobros ilegales y falta de custodios, entre otras fallas graves, pero en nada cambia la situación, y la Comisión no aplica sanciones. Con estos estudios queda demostrado que a las autoridades estatales en nada les preocupan los señalamientos de la CNDH, porque no hacen nada para mejorar, y que los evaluadores solo vienen a gastar viáticos.

Desairan el evento. En esta ocasión, la cabalgata de la Feria Ganadera no pareció ser de esos eventos en dónde hay pasarela de funcionarios. Los cabalgadores se quedaron sin la presencia de los funcionarios estatales y de los encargados de las principales dependencias de la actividades productivas del ganado. De forma extraña, el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel no usó la cabalgata para promocionar su imagen, como es costumbre, y el presidente de la Unión Ganadera tampoco se hizo presente. Eso sí, los participantes se divirtieron de lo lindo, y pareció que no extrañaron a los ausentes.

Seguirá la grilla. Esta semana será otra de esas con mucha polémica en el Congreso del Estado. Y aunque hoy no hay sesión ordinaria, todavía se estarán calentando o negociando los temas de la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Pareciera que Graciela Domínguez ha boicoteado la intención que tenía su mismo grupo parlamentario de destituirla. Dicen que ya ha presentado otro documento con catorce firmas de diputados apoyando su presidencia. Tal parece que el grupo de Cecilia Covarrubias se quedará de brazos cruzados, porque aunque su intención fue clara, no hay fundamento legal en el Congreso que los apoye para que puedan quitar a Graciela Domínguez. Otro mitote que no tuvo destino al interior del Congreso y que solo provoca mala imagen para Morena.