La Glorieta

Presupuesto. Se les agota el tiempo a los diputados federales para aprobar el Presupuesto de Egresos 2020, e iniciaron la semana con un bloqueo de campesinos, que acudieron para hacer presión en busca de mayores presupuestos para el campo, al no encontrar compromisos de los legisladores para apoyarlos. A estos manifestantes se le sumará el contingente de productores sinaloenses, que ayer por la mañana salieron desde Culiacán, con destino a la Cámara de Diputados, y aunque no entrada van a dialogar, no descartan hacer protestas y radicalizar acciones en caso de no ser escuchados y no lograr reasignaciones. De entrada, hay compromiso de lo diputados sinaloense de recibirlos y escucharlos. Se esperan discusiones muy intensas, porque hay morenistas que no están dispuestos a votar en bloque con su bancada, porque no quieren afectar a los sectores productivos de Sinaloa, como lo hicieron cuando aprobaron aumentar los cobros del agua para uso agrícola y ganadero, del que fueron blanco de duras críticas; y serán puestos a prueba una vez más, si apoyan a los suyos o votan para quedar bien con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el costo político puede ser muy grande, en caso de propinar un duro golpe a los productores sinaloense. Al tiempo.

Oposición. Y ante la negativa del grupo mayoritario de hacer reasignaciones presupuestales, el diputado federal por Acción Nacional, Carlos Castaños Valenzuela, llamó a sus compañeros a recapacitar y pensar en las afectaciones que generarán en caso de dejar el Presupuesto de Egresos como lo propone el Ejecutivo Federal, principalmente para los sectores productivos, como la agricultura, ganadería y turismo. Hay mucha cerrazón de la bancada morenista, que es apoyada por el Partido del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México.

Informe. El gobernador Quirino Ordaz Coppel se prepara para enviar al Congreso del Estado el documento que guarda su tercer informe de gobierno, para entrar en la recta final de su administración, que será de cuatro años y diez meses. El gobierno estatal ha iniciado una etapa de promoción con los logros del tercer año de Ordaz Coppel, con el apoyo de sus secretarios, que cada quien hace lo suyo en sus áreas. Al final, será la población quien evaluará y decidirá su Quirino Ordaz ha cumplido o queda a deber. La fecha establecida en la Constitución de Sinaloa para entregar el informe al Congreso, es el 15 de noviembre, por lo que le tocará hacerlo este viernes.

Cambios. Con la presentación del informe de gobierno, los mandatarios suelen hacer evaluaciones de su gabinete y cambiar a algunos de sus funcionarios que ya no les han dado resultados o que ya no están a gusto en la administración estatal. Quirino Ordaz Coppel suele mantener una evaluación constante de su gabinete, y conoce a la perfección los puntos débiles y fortalezas de cada una de sus áreas. Este tipo de cambios son urgentes para darle un nuevo aire al gobierno estatal en los 23 meses que le quedan. Lo que sí hemos podido confirmar, es que hay funcionarios que están en la mira de Quirino Ordaz.

Afectados. Está a punto de cumplir un mes del “jueves negro”, y hay aseguradoras que no quieren pagar por los daños que sufrieron vehículos y negocios, porque los consideraron como actos terroristas, y esos no los cubren las pólizas, por lo que el gobierno del estado dispone de cuatro millones de pesos para apoyar a quienes así lo necesiten. No es posible que las personas que vivieron una pesadilla el jueves 17 de octubre, ahora tengan que vivir una peor con los trámites de las aseguradoras para recuperar lo que perdieron por las balaceras; y en momentos como estos hace falta mayor solidaridad de todas las empresas, para superar el trago amargo que se vivió en la ciudad de Culiacán, en ese día que quedará marcado en la memoria de las personas que estuvieron en medio del fuego cruzado.