La Glorieta

Elefantes blancos. Los organismos públicos que se encargan de atender a mujeres, niños, niñas y adolescentes y a la violencia a familias en la entidad han quedado en evidencia en varias ocasiones de que no sirven de nada, y se escudan en sus reglamentos y facultades para no hacer más de lo que dice el librito. Son muchos los casos de mujeres asesinadas y golpeadas, así como infantes que sufren de violencia familiar, y en muchos de los casos ni siquiera se enteran esos organismos; y en los que sí actúan, lo hacen de una manera tan tibia, que de poco sirve su intervención, y las víctimas tienen un desenlace fatal. Lo más lamentable de estos organismos, como el Ismujeres, dirigido por Reina Aracely Tirado Gálvez; Cepavif, con Martha Ofelia Meza Escalante; Sipinna, con Margarita Urías Burgos; y las procuradurías de los sistemas DIF en la entidad, es que cuando ocurre un homicidio doloso se quedan de brazos cruzados, y cuando mucho dan un posicionamiento para lamentar el hecho, como el niño que falleció el viernes en el Hospital Pediátrico de Sinaloa que fue víctima de violencia familia, y esos golpes le causaron la muerte. Al mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel le ha llegado la queja de que las titulares de esos organismos se la pasan en la oficina, o en eventos políticos, pero no se ve el trabajo que se hace, ni los resultados que se obtienen. La instrucción del mandatario estatal a todos sus funcionarios es que los quiere en la calle, atendiendo a las personas más de cerca, porque hasta el momento esto no ha ocurrido, especialmente en el Ismujeres, que lo único que se conoce que hace son políticas públicas en beneficios de las mujeres, pero muy poco se sabe qué es eso, para qué sirve y en qué ha beneficiado a las mujeres del estado. Tirado Gálvez ha sido muy criticada desde el inicio de su gestión, y cada vez se ve menos; eso sí, cuando fueron criticadas por Ricardo Jenny del Rincón, titular del CESP, de manera inédita, las titulares de todos los organismos defensores de mujeres y menores de edad se unieron para salir a dar una rueda de prensa, en domingo, para contestarle a Jenny del Rincón. Así deberían de unirse cada vez que ocurre un feminicidio, asesinato de un niño o adolescente, o caso de violencia familia. Otra de las áreas en donde Quirino Ordaz debe poner especial atención para poner a trabajar a las funcionarias y que den resultados visibles.

Simulaciones. Muchos de los diputados federales sinaloenses de Morena, que son la mayoría en la Cámara de Diputados, han simulado apoyar al campo en las reuniones que sostuvieron la semana pasada, producto del bloqueo y la presión que han ejercido los agricultores de Sinaloa, junto con los de otras entidades, que luchan por que el Gobierno federal no les dé el tiro de gracia con los recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Como resultado de las reuniones, hubo algunos compromisos de los legisladores, como la permanencia del esquema de agricultura por contrato al menos un año más, debido a que el actual ciclo agrícola ya inició y su eliminación dejaría en la indefensión al sector agrícola sinaloense, pero ya se debe trabajar en nuevos esquemas que puedan garantizar una buena comercialización de los granos. Pero hay casos de diputados que solo escuchan las peticiones de los agricultores, pero sin compromisos reales con ellos, como la coordinadora de los legisladores morenistas de Sinaloa, Yadira Santiago Marcos, quien publicó en su página de Facebook que se reunió con el subsecretario de Sader, Víctor Suárez, con el propósito de analizar de manera minuciosa del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; en donde salió convencida de que la política agraria del presidente Andrés Manuel López Obrador sí apoya al campo y a todos los productores, en especial a los pequeños y medianos. Se nota que Santiago Marcos desconoce totalmente las necesidades del campo de la tierra a la que representa, porque los recursos federales están orientados mayormente a los productores del sur del país. ¿Le dará la espalda a los sinaloense? Todo indica que sí. Al tiempo.

Piden ayuda. En el albergue El Buen Samaritano siguen con la incertidumbre por la amenaza de embargo del Ayuntamiento de Culiacán, por adeudo del predial, y aunque el alcalde Jesús Estrada ha declarado que los atenderá, hasta el momento ningún funcionario del Gobierno municipal los ha visitado o citado al Palacio Municipal para llegar a un arreglo en beneficio de los adultos mayores que ahí viven porque no tienen un hogar ni familiares.