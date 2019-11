La Glorieta

A paso de tortuga. En el caso del niño Guillermo, quien presuntamente murió tras ser golpeado por una persona cercana a él, la Fiscalía se ha visto un poco lenta en la investigación, pues el niño ingresó el 2 de noviembre al Hospital Pediátrico y murió el 15, y en esos días no pudo determinar si las lesiones fueron dolosas o no, generando enojo en la población de Badiraguato, que exige justicia y que se dé con el responsable de forma inmediata. También se han visto lentas las instituciones como Sipinna, Ismujeres, Cepavif y Atención a Víctimas, quienes no tuvieron acercamiento con la familia, por lo que se consiguió para el funeral con base en cooperaciones. La duda de muchas personas es si todas estas dependencias solo actúan bajo presión, porque solo están esperando que los casos lleguen hasta sus escritorios y sus oficinas bien refrigeradas; y si no llegan, no salen a buscarlos. Titulares de todas estas dependencias, ya es hora de que dejen el confort y salgan a las calles a ver por las víctimas. Fue un niño el que murió.

En riesgo los aguinaldos. Antes del 20 de diciembre es la fecha límite para que la clase trabajadora reciba el pago del aguinaldo. Quienes parecen están en riesgo de que esta prestación no les llegue a tiempo son los trabajadores de Gobierno del Estado, ya que la actual Administración no cuenta con lo necesario para erogar el pago. Por lo que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, tuvo que echar mano de la Secretaría de Hacienda y solicitarle un apoyo de mil 500 millones de pesos para no quedar mal con los servidores públicos. Lo que parece no estarle dando resultados es el plan de austeridad que ha aplicado Ordaz Coppel desde su llegada al Ejecutivo, ya que cada año dice no tener los fondos suficientes para atender los compromisos de fin de año.

En el olvido. Los pescadores de las diferentes cooperativas del estado se encuentran desesperados, ya que no han recibido los apoyos por parte de Gobierno del Estado, como el de inspección y vigilancia, repoblamiento y artes de pesca. Los pescadores están en deuda y deben algunos préstamos, ya que desde hace varios meses están a la espera de que les cumpla Gobierno a través de la Secretaría de Pesca, sin embargo, hasta el momento dicen sentirse en el olvido. Actualmente el presupuesto para el campo y la pesca son los que vienen con mayor recorte, tan solo para la pesca el recorte es del 30 por ciento; además de la reducción, la lentitud con la que avanzan los apoyos para el sector, como el caso de los motores marinos que se los entregaron después de que diera inicio el levantamiento de veda de camarón y no al principio, que es cuando ellos la necesitan para tener lista sus embarcaciones y puedan tener una mejor recolección de camarón, sin andar en la mortificación de que sus pangas fueran a tener alguna falla.

Mismo discurso. Quien parece no cansarse de lamentarse de no tener recursos para atender las necesidades del Ayuntamiento de Culiacán es el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien aprovecha cada encuentro con los medios de comunicación para decir que no se pueden realizar diferentes obras y programas establecidos debido a la falta de presupuesto y deuda que tiene el municipio. Por lo que al parecer duda de su capacidad de gestión, y quien ha quedado evidenciado que esta chamba no se le da luego de que en su reciente visita con el secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, no logró conseguir más que 15 patrullas, mientras que son más de 100 unidades las descompuestas y abandonadas; asimismo, en su constante lucha durante un año por obtener 28 mil luminarias por parte de la Secretaría de Energía y es momento de que no le hacen la entrega ni de una, poniendo en duda su capacidad como gestor. La única esperanza que tiene el edil es atender el déficit de los diferentes sectores municipales con lo recaudado del impuesto predial. ¡Esperemos que le alcance!