La Glorieta

Rompe protocolo. El pasado miércoles se llevó a cabo el evento más importante para el deporte local de Culiacán: la Entronización 2019 del Salón de la Fama al Mérito Deportivo Municipal. Se realizaron dos ceremonias: la primera, en el auditorio del MIA, que inició con más de una hora de retraso, porque el alcalde Jesús Estrada Ferreiro llegó tarde, además de que intentaron recortar el programa, impidiendo que los tres galardonados dieran su mensaje, porque el presidente municipal tenía que tomar un vuelo para la Ciudad de México, aunque al final todo quedó como estaba planeado. Para coronar este evento, durante su mensaje, Estrada Ferreiro aprovechó para “invitar” a los asistentes para que aprovecharan los descuentos del Buen Fin y pagaran el predial, porque con eso obtienen recursos con los que pueden apoyar al deporte. Después de esta ceremonia, se llevó a cabo la develación de los nichos en el recinto del Salón de la Fama, que el alcalde y el director del Instituto Municipal del Deporte, Carlos Octavio Lara Cebreros, hicieron, sin la presencia de los galardonados. Le dieron el recorrido a Jesús Estrada por el lugar, y de todo eso hay fotografías que envió la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento de Culiacán, y para rematar le pidieron a la banda que amenizó el festejo que le tocara una canción, porque el señor presidente ya se tenía que ir. Vaya sorpresa se llevaron los tres entronizados: el cronista deportivo Fausto Manuel Castaños Sapién, el ciclista Jesús Daniel Melchor Soto y el ampáyer de softbol Ceferino Espinoza Ramírez, mejor conocido como Chóforo, al llegar al Salón de la Fama y ver que sus nombres ya habían sido develados y el alcalde ya no estaba. Pero para intentar cuidar el protocolo y por respeto a los galardonados, se volvió a hacer la develación, ya con ellos presentes.

Siete acuerdos. Los productores sinaloenses están con la expectativa de que los diputados federales cumplan los siete acuerdos que les propusieron para apoyar al campo el próximo año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que debió haber sido aprobado el pasado viernes, pero ante la toma de la Cámara de Diputados, no pudieron sesionar. Entre las propuestas hechas por los agricultores están que se bancaricen los apoyos, como las coberturas, los seguros y seguro al ingreso, fondo revolvente flexible para cubrir requerimientos financieros; así como la reasignación de presupuesto para el programa de Concurrencias, Precios de Garantías, Sembrando Vida, Bienestar y Crédito a la Palabra. Ha trascendido en la Cámara de Diputados que casi todos los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social no se atreverán a votar en contra a la línea de Andrés Manuel López Obrador, y en el caso de los sinaloenses, hay indecisiones porque no quieren quedar mal con el presidente de la República, pero tampoco con los productores, porque estarían cavando su tumba política.

Se van de puente. En medio de la indignación por la muerte a golpes que sufrió el niño Memito, quien fue enterrado el domingo junto a su abuelito en Badiraguato, quien —de acuerdo con familiares y amigos— falleció de tristeza por no poder visitarlo en el hospital los días que duró internado, ninguna autoridad se ha acercado a la familia para brindar algún tipo de apoyo, y el funeral fue costeado con la cooperación de la comunidad. En el fraccionamiento Capistrano, de la ciudad de Culiacán, la casa donde vivía la familia de Memito se incendió el domingo 10 de noviembre, pero no se puede asegurar que fue provocado, aunque ocurrió de una manera sospechosa en los días que el niño estuvo hospitalizado. En la vivienda no se observan rastros de que personal de la Fiscalía estatal haya acudido a recabar evidencias, y la casa está deshabitada, pero no ha sido asegurada. La autoridad tiene mucho que investigar para esclarecer el caso, detener al responsable e informar a la sociedad los avances, porque este caso ha levantado mucha indignación, pero parece que todos los organismos que se encargan de defender a los niños y prevenir la violencia familiar se fueron de puente. Una raya más al tigre para ellos, y otra llamada de atención para el gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que ponga a trabajar a sus funcionarios.