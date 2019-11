La Glorieta

Investigación. Muy lenta ha sido la participación de la Fiscalía General del Estado en el caso del asesinato de Memito, y ante la presión social, ha revelado que los golpes que recibió este niño, que apenas tenía seis años, fueron provocados, y que continúan con la integración de datos probatorios para identificar la responsabilidad del agresor. Ahora viene lo más difícil para la Fiscalía: detener al responsable, recabar las pruebas suficientes y llevarlo ante el juez para que pague por el crimen que cometió, y que ha indignado a la sociedad, porque a un pequeño niño indefenso, que apenas comenzaba a vivir, le arrebataron la vida cruelmente.

Fallaron. Casos como el de Memito es una evidencia clara de las fallas del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, y lo mismo ocurre con las mujeres. El primer paso para mejorar es reconocer los errores, como lo hizo Margarita Urías Burgos, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), pues admitió que todos le fallaron a Memito. Ahora, todos los organismos encargados de atender la violencia familiar, a las mujeres y a los infantes deben salir a las calles para detectar otros casos como este, que son niños víctimas de violencia y que prácticamente son abandonados por sus padres por diferentes circunstancias, para prevenir maltratos y que los menores de edad vivan en situaciones de riesgo; y no esperar en sus oficinas hasta que alguien se atreva a denunciar o les lleguen los casos, ya que haya ocurrido algún incidente grave.

Incrementos. En la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado se acordó no incrementar el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el 2020, y, por tanto, quedó sin definirse si se otorgará la partida para gestión social por 20 mil pesos mensuales para cada diputado. Esto fue un acuerdo que se tomó al interior del grupo parlamentario de Morena y que calmó la rebelión que intentó destituir a Graciela Domínguez Nava como coordinadora, presentada como propuesta ante la Jucopo, y las otras bancadas del Congreso lo avalaron, siempre y cuando no afecte o incremente las finanzas del Legislativo para el siguiente año. Esperarán a que el Presupuesto de Egresos del Estado se ponga a consideración del pleno y se discuta sobre la adición de una partida para gestión social, porque el proyecto del Legislativo ya se aprobó y se envió al Ejecutivo, y ese rubro no estaba considerado. El proyecto de Presupuesto Operativo Anual para el 2020 es de 499 millones 386 mil 346 pesos. Los legisladores tendrán la última palabra de aumentarse o no sus percepciones.

Queja. Un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán denunció al alcalde Jesús Estrada Ferreiro y a su Administración municipal por dilación y obstrucción del acceso a la justicia para ellos, quienes le ganaron un juicio y un amparo contra el Gobierno municipal para su reinstalación como empleados de base y reconocimiento de antigüedad. Este grupo de 23 empleados municipales interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por violación de sus garantías individuales por el alcalde, el Ayuntamiento y el Tribunal Municipal de Culiacán. En reconocimiento a su triunfo legal, en diciembre del 2017 se firmó un convenio donde se reconocen todos sus derechos, pero en noviembre del 2018, cuando inició la Administración de Estrada Ferreiro, desconoció sus derechos como empleados de base, que ya habían sido ganados en un juicio de amparo. Qué raro que Estrada Ferreiro, quien es abogado y pregona que sus decisiones siempre se apegan a la ley y a la Constitución, dilate y obstruya el acceso a la justicia de los trabajadores.

Día D. Los ojos y los oídos de muchos mexicanos estarán atentos este miércoles de lo que ocurra en la Cámara de Diputados, día programado para que los diputados federales aprueben el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, donde esperan que se cumplan los acuerdos pactados con productores agrícolas y se hagan las reasignaciones presupuestales que demanda el sector agrícola; de lo contrario, tendrán un año de pesadilla, que afectará la producción de alimentos en Sinaloa. Los legisladores sinaloenses serán puesto a prueba por sus compromisos.